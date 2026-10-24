Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un tentato furto in farmacia si è concluso con 2 arresti a Bari. Altri 3 uomini sono stati denunciati dopo essere stati fermati vicino a condomini con arnesi da scasso e chiavi alterate, durante i controlli della Polizia che sono stati intensificati su disposizione del Questore per contrastare i reati contro il patrimonio.

Bari: tentato furto in farmacia, due arresti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alle 15:45 circa del 12 ottobre 2026, la Sala operativa ha diramato una nota di ricerca relativa a un’auto con a bordo due persone sospettate di aver tentato un furto in una farmacia. Dopo pochi minuti una Volante ha individuato e fermato il veicolo, identificando i due occupanti, già noti agli agenti per reati contro il patrimonio, soprattutto ai danni di attività commerciali.

Il titolare della farmacia ha riferito ai poliziotti che aveva chiuso il negozio alle 13:00 per la pausa pomeridiana, abbassando la saracinesca. Intorno alle 15:00 ha sentito la serranda sollevarsi e ha visto un uomo con occhiali da sole e cappuccio entrare nel locale. Le sue urla hanno messo in fuga l’intruso, che ha raggiunto l’auto dove lo attendeva il complice. Il farmacista è riuscito a rilevare la targa, il modello e il colore del mezzo e a dare l’allarme.

I due, un 55enne e un 41enne, entrambi baresi, sono stati arrestati e portati in carcere su disposizione del pubblico ministero di turno. Gli accertamenti hanno consentito di attribuire loro anche un furto commesso il 28 settembre in una pizzeria di Bari. Sono inoltre ritenuti responsabili di altri 2 furti a Matera: uno in una farmacia, nello stesso giorno del tentato colpo a Bari, e un altro in un’attività commerciale.

Tre denunce per chiavi alterate e grimaldelli

Un distinto intervento è avvenuto il 11 ottobre, quando la Squadra Mobile – Sezione Falchi è arrivata in un quartiere residenziale della città dopo la segnalazione di persone sospette nei pressi di un condominio. Gli agenti hanno notato un’auto già segnalata perché ritenuta utilizzata per furti in appartamento e l’hanno fermata mentre si metteva in movimento. A bordo c’erano un 55enne e un 23enne. Durante il controllo, i due hanno ricevuto in vivavoce la telefonata di un complice, che ha detto di stare per uscire da uno degli edifici del quartiere.

I poliziotti hanno quindi fermato una seconda auto, anch’essa segnalata come sospetta, alla cui guida c’era un altro 23enne. Nella prima vettura sono state trovate diverse chiavi adulterine, arnesi da scasso e un dispositivo GPS magnetico. Dopo aver verificato che nelle vicinanze non fossero stati commessi furti, i tre uomini, originari di Bari e provincia, sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Secondo la ricostruzione investigativa, stavano probabilmente effettuando sopralluoghi nei pressi dei condomini.

IPA