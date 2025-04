Il commissario Mascherpa contro 3 latitanti della 'Ndrangheta: il nuovo capitolo della graphic novel

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato presentato a Roma il volume a fumetti “Caccia grossa” in occasione del 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. L’evento si è svolto presso il Villaggio della legalità di Piazza del Popolo, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della legalità attraverso la figura del Commissario Mascherpa.

Un nuovo episodio per il Commissario Mascherpa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la rivista Poliziamoderna ha illustrato i contenuti della saga del Commissario Mascherpa. In questo nuovo episodio, l’investigatore è impegnato nella cattura di tre pericolosi latitanti della ‘Ndrangheta‘, nell’ambito del progetto I-Can (Interpol against ‘Ndrangheta‘), promosso dal dipartimento della pubblica sicurezza e da Interpol.

Una presentazione dal vivo

Durante la presentazione, Daniele Bigliardo, disegnatore della serie a fumetti, ha realizzato un’illustrazione dal vivo. Tra i presenti c’erano lo sceneggiatore Luca Scornaienchi, direttore del Museo del fumetto di Cosenza, Annalisa Bucchieri, direttore di Poliziamoderna, e Maurizia Quattrone, funzionaria di Polizia. Inoltre, ha partecipato il Comisario principal de la Policia Nacional Manuel Sono Soane, consigliere dell’Interno presso l’Ambasciata di Spagna a Roma.

Un’iniziativa benefica

All’incontro, moderato dal giornalista d’inchiesta Daniele Piervincenzi, erano presenti anche gli studenti della Scuola internazionale di comics. Come per tutti i fumetti di Mascherpa, gli introiti di questa edizione speciale saranno devoluti interamente al Piano Marco Valerio, un fondo di sostegno per le cure delle malattie pediatriche croniche e gravi dei figli dei poliziotti.

Fonte foto: Polizia