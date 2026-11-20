Il commissario Mascherpa insegue i falsari d'arte tra i canali di Venezia nella graphic novel della Polizia
Scopri il nuovo episodio della graphic novel sul Commissario Mascherpa, tra arte e crimine a Venezia.
Un’indagine sul traffico illecito di opere d’arte e sui falsi che si chiude con un inseguimento tra i canali di Venezia. È la trama di “Inganno ad arte“, nono episodio della graphic novel con protagonista il Commissario Mascherpa, nato dal progetto editoriale di Poliziamoderna, il mensile ufficiale della Polizia di Stato. Il volume è stato presentato alla Biblioteca della Biennale di Venezia, nell’ambito delle attività del suo Archivio Storico. Una storia che mette insieme indagini, tutela del patrimonio culturale e lotta alla criminalità organizzata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.