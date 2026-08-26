Il crollo di un ghiacciaio ha provocato l’alluvione in Nepal e Tibet, l’esperto: “Ricorda il Vajont”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il collasso di una parte di un ghiacciaio è all’origine della terrificante alluvione che ha colpito il Nepal. A ricostruire le cause del disastro sono alcuni esperti, che tratteggiano anche le similitudini con la tragedia del Vajont. Nella zona al confine tra Nepal e Tibet prosegue la conta di morti, feriti e dispersi. Al momento le vittime accertate sono poco meno di 160, con oltre 600 persone disperse.

Nepal, ghiaccio e detriti finiti nel fiume

Intervistato da Repubblica, Giovanni Crosta, professore di geologia applicata all’università di Milano Bicocca, spiega che a collassare è stata una parte del ghiacciaio, caduto a valle con i detriti da 5.100 metri di altezza a 1.400 metri.

Una massa di detriti e ghiaccio che ha provocato una scossa di terremoto ed è finita in un fiume, causando poi l’alluvione.

ANSA

I rischi per i ghiacciai provocati dalle alte temperature

Il cambiamento climatico, secondo Crosta, ha giocato un ruolo nell’accaduto, visto che l’aumento delle temperature è più accentuato in alta montagna. Pur con proporzioni minori, anche sulle Alpi, ricorda l’esperto, esistono casi di ghiacciai instabili, come la Marmolada o il Weisshorn, nel canton Vallese, oltre al ghiacciaio del Planpincieuex in Valle d’Aosta, sospeso sulla Val Ferret.

“In parte il ghiaccio si è fuso immediatamente per l’attrito. I frammenti hanno continuato a sciogliersi man mano che scendevano a valle. Il tutto era mescolato a rocce e detriti”, ha spiegato Crosta a Repubblica.

“Abbiamo visto onde alte dai cinque ai sei metri. Abbiamo iniziato a sorvolare i villaggi e abbiamo visto grandi alberi e alcuni veicoli trascinati via dalla corrente”, ha raccontato il pilota di elicottero Aman Budathoki alla CNN.

Da Polenza vede similitudini con il Vajont

Agostino Da Polenza, alpinista che conosce a fondo la zona tra il Nepal, la Cina e il Tibet colpita dall’alluvione, afferma che le immagini gli hanno ricordato molto la tragedia del Vajont, avvenuta nel 1963 al confine tra le province di Belluno e Pordenone.

In quel caso era stata una frana a riversare i detriti in un bacino artificiale, mentre in Nepal è stato un pezzo di ghiacciaio a scivolare a valle verso il fiume.

Intervistato da Sky Tg24, Da Polenza ricorda che in quelle aree siamo nella stagione monsonica, caratterizzata da molte piogge, e che la geologia della zona è molto “giovane e fragile” e quindi pericolosa.

Il climatologo del Consorzio Lamma-Cnr Tommaso Torrigiani spiega che quanto accaduto in Nepal è assimilabile come un fenomeno chiamato di flash-flood, ovvero alluvione-lampo, estremamente pericolosa perché inaspettata.