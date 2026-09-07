Il debito per il crack finisce nel sangue a Roma, spacciatore rapito e picchiato: tre arresti
Aggressione e rapimento di spacciatore a Roma: tre arresti e due divieti di dimora per estorsione.
Per l’aggressione e il rapimento di uno spacciatore punito per un ammanco di alcune dosi di crack i carabinieri, su delega della Dda di Roma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale della capitale che dispone il carcere per 3 persone e 2 divieti di dimora. Tutti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. L’uomo, componente di un gruppo criminale operante a Tor Bella Monaca e che per quell’ammanco aveva contratto con la sua organizzazione un debito di 1500 euro, aveva pensato di trovare rifugio a Ostia. Ma lì venne riconosciuto da persone con ruolo direttivo nella locale piazza di spaccio, che dopo averlo immobilizzato e percosso, lo rinchiusero in un locale dove veniva guardato a vista. I destinatari dell’ordinanza per sequestro di persona sono 4 nord-africani ed un albanese, tutti 20enni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.