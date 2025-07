Il delitto di Garlasco e la reazione dell'avvocata di Andrea Sempio sull'impronta 33 "intrisa di sangue"

Si riaccendono prepotentemente i riflettori sul delitto di Garlasco dopo le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi. Per i tecnici, l’impronta attribuita dagli inquirenti ad Andrea Sempio e trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi è “intrisa di sudore e sangue”. L’avvocata dell’indagato Sempio ha commentato la notizia, spiegando di non nutrire alcun “timore” in riferimento a quanto emerso dalla la consulenza dattiloscopica e genetica dell’impronta 33.

Garlasco, la relazione dei consulenti della difesa di Stasi sull’impronta 33

Sui social del Tg1 sono state postate le conclusioni della consulenza della difesa di Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo la relazione redatta dai tecnici, quello dell’impronta 33 è un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale.

ANSA Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi

Dunque, non un’impronta occasionale , si legge ancora nella relazione, ma un contatto palmare intenso di chi appoggia tutto il proprio peso sul muro.

Per la parte dattiloscopica, sempre stando a quanto sostenuto dagli esperti consultati dalla difesa di Stasi, c’è piena convergenza con le conclusioni dei consulenti della Procura di Pavia, il capo della dattiloscopia del Ris e il consulente esterno.

La reazione dell’avvocata di Andrea Sempio

“Siamo giunti a conoscenza del deposito della consulenza da parte della difesa Stasi, ancora una volta dai media. Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra stessa consulenza”. Così l’avvocata Angela Taccia in riferimento alle conclusioni della consulenza della difesa Stasi sull’impronta 33.

“Niente è stato accertato. Siamo fiduciosi che la verità su Andrea Sempio verrà a galla, prima o poi”, ha concluso Taccia, rimarcando che dalle relazioni dei consulenti della difesa di Sempio emerge che quella traccia palmare non è attribuibile all’indagato e che non c’è presenza di sangue.

La simulazione in 3D

Di tutt’altro avviso i consulenti della difesa di Stasi che hanno teorizzato, dopo aver svolto un esperimento giudiziale in laboratorio e una simulazione in 3D al pc, che chi ha lasciato quell’impronta “intrisa di sangue e sudore” si sia sorretto appoggiandosi alla parete che sovrasta le scale per non cadere, senza però scendere i gradini.

Per i consulenti della difesa di Stasi e per la procura, l’impronta 33 è attribuibile a Sempio.