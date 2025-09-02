Il delitto di Garlasco e le foto dell'omicidio di Chiara Poggi sparite dal fascicolo: "Cancellate dai Ris"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alcune foto scattate nel villino della famiglia Poggi il 13 agosto 2007 subito dopo l’omicidio di Chiara sono sparite. Mancano i numeri progressivi degli scatti della fotocamera utilizzata per immortalare la scena del crimine. La circostanza, in realtà, era già emersa nel processo a porte chiuse il 17 marzo 2009.

La scomparsa delle foto

A riportare la scomparsa delle foto è stato un articolo de Il Tempo. Erano stati gli avvocati di Alberto Stasi a segnalare che gli investigatori non avevano fornito tutta la documentazione fotografica dell’omicidio. Dopo aver notato che i numeri progressivi dei file saltavano.

“Tutto quello che è stato depositato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, carabinieri di Vigevano e Ris nel fascicolo, sono i fascicoli fotografici cartacei e i supporti informatici… i cd, i supporti informatici in formato digitale. Tutto il resto a mio avviso non è nel procedimento“, spiegò nel 2009 la pm Rosa Muscio.

ANSA

Carabinieri Ris nella villetta di Garlasco con droni

La difesa ha chiesto ripetutamente agli inquirenti di poterle recuperare. Ma senza esito. L’avvocato di Alberto Stasi, il professor Angelo Giarda, aveva sollevato l’eccezione di nullità e inutizzabilità del materiale.

Che fine hanno fatto le foto?

Il giudice Stefano Vitelli aveva chiesto alla pm Muscio se la procura avesse ricevuto dai Ris i cd con le foto e la risposta era stata che le altre foto scattate sulla scena del crimine erano ormai perse. Perché la fotocamera era stata utilizzata anche per altri sopralluoghi.

Secondo la difesa di Stasi, però, quelle foto avrebbero potuto rivelare dettagli importanti. Anche alla luce della nuova inchiesta del procuratore Fabio Napoleone che accusa Andrea Sempio di omicidio in concorso con altre persone. Quelle immagini avrebbero anche potuto rendere ancora più millimetrica la Bpa (Bloodstain pattern analysis), lo studio delle macchie di sangue, effettuata dai Ris di Cagliari, che potrebbe rivelare nuove orme e impronte all’epoca dimenticate.

L’incidente probatorio e le udienze

Intanto i periti incaricati dell’incidente probatorio si sono sentiti in una call insieme ai consulenti delle parti. La genetista Denise Albani aveva preannunciato la richiesta dei dati grezzi al professor Francesco De Stefano, perito dell’appello-bis nel 2014. Ma i Ris di Parma nel 2007 avevano già effettuato delle tamponature sulle unghie di Poggi.

“I periti ci hanno aggiornato è stato rifatto il punto della situazione sui risultati analitici, quelli sulla spazzatura e sulla garza che già si conoscono, per consolidare l’attività svolta finora. Ci è stato detto il risultato dei primi contatti del perito col Ris e con il medico legale Ballardini per le attività precedenti, mentre da Genova non sono arrivate risposte dal perito De Stefano”, dice al Qn Ugo Ricci, consulente di Stasi.

Al Gip sarebbe stata richiesta una proroga dei tempi, perché i 90 giorni dal conferimento dell’incarico scadranno a metà settembre. Presumibilmente l’udienza prefissata al 24 ottobre slitterebbe. Nel frattempo, da martedì 9 o mercoledì 10 settembre, inizierà anche il lavoro del perito e dei consulenti dattiloscopisti sulle impronte sulla spazzatura e sui fogli di acetato, ottenuto il consenso dai colleghi genetisti.

L’impronta sul pollice di Chiara Poggi

Tra i nuovi dettagli sul delitto, è stata individuata una traccia di Dna sul pollice della mano destra di Chiara Poggi, ribattezzata con la sigla MDX1.

Proprio sulla stessa mano, e in particolare sul mignolo, erano già state isolate tracce biologiche riconducibili ad Andrea Sempio, il nuovo indagato. Inoltre, sulla scena del crimine erano stati trovati altri tre campioni di origine femminile, tuttora non attribuiti, come riporta Il Tempo.

Il campione MDX1 era stato prelevato con un tampone sul pollice destro di Chiara e inizialmente classificato come non utile.