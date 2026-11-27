Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 360 chilogrammi di droga sequestrati e quattro persone arrestate. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’area metropolitana di Torino, dopo un’indagine su un sistema di deposito e trasferimento degli stupefacenti. L’attività è stata avviata dalla Squadra Mobile per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e ha preso le mosse da servizi di osservazione su persone sospettate di gestire grandi quantitativi di droga.

Torino: maxi sequestro di droga

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un’azienda nel comune di Leinì, dove sono stati notati trasferimenti di numerosi scatoloni. I colli, caricati su alcune auto, venivano poi portati in box della zona. Le perquisizioni successive hanno permesso di recuperare circa 320 chilogrammi di hashish, 27 chilogrammi di marijuana e 13 chilogrammi di cocaina.

All’interno degli imballaggi sono stati trovati anche dispositivi GPS e sistemi di videosorveglianza occultati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cocaina era destinata a essere trasformata in crack e venduta nell’area del Parco Sempione. Una volta tagliata, avrebbe potuto produrre 40 mila dosi di cocaina e 80 mila dosi di crack.

Gli arrestati in carcere

Al termine dell’intervento, i quattro arrestati sono stati accompagnati alla Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Sono a disposizione della Procura di Ivrea, che coordina le indagini.