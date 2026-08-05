Il deputato Edoardo Ziello mostra il cappio alla Camera, il motivo e il precedente: di che partito è

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Proteste alla Camera dove nella giornata di mercoledì 5 agosto un deputato di Futuro Nazionale, Edoardo Ziello, ha mostrato un cappio in Aula durante il suo intervento. Il parlamentare ha espresso in modo plateale il suo dissenso dopo le comunicazioni del ministro Giorgetti sulle clausole di salvaguardia. Il gesto di Ziello ha ricordato un precedente di oltre 30 anni fa.

Cappio sventolato alla Camera: la protesta del deputato

Grande tensione alla Camera dopo le comunicazioni del ministro Giancarlo Giorgetti sulle clausole di salvaguardia nazionale. L’approvazione della procedura per attivarle ha scatenato dibattito e polemiche in Aula.

Nel provvedimento si legge come “per il finanziamento delle misure relative alla difesa ci sia da valutare il ricorso a diverse condizioni di finanziamento, tra cui quelle del programma Safe”. In questo modo, insomma, ci potrebbe essere un eventuale ricorso ai fondi europei Safe per la difesa.

Chi è Edoardo Ziello e di che partito è

Dopo l’annuncio, gli animi si sono scaldati e tra i più esagitati ci sono stati i deputati di Futuro Nazionale. Intervenendo in dichiarazione di voto, il parlamentare del partito di Roberto Vannacci ed ex Lega, Edoardo Ziello, ha mostrato una corda annodata con cappio in segno di protesta. “Noi non saremo mai complici della svendita della sovranità economica e finanziaria del nostro Paese, Voi state mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell’Italia. Il Safe è un cappio al collo nei confronti dell’Italia”, ha detto.

In questi frenetici istanti, poi, i deputati di Fnv hanno mostrato in aula dei cartelli con su scritto “No Safe“. Il deputato ha quindi aggiunto: “Le forze di centrodestra andranno a creare questo macigno di debito gigantesco che schiaccerà le nostre imprese e le nostre famiglie. Qui in Parlamento c’è un gruppo di deputati di destra che sa bene che cosa dire: no a questa clausola di salvaguardia, perché l’accesso a quei fondi di fatto rappresenta una completa sottomissione ai poteri forti di Bruxelles”.

“Il governo si era insediato con l’auspicio di combattere i poteri forti e di non farsi contaminare dalla burocrazia di Bruxelles e di fatto ha tradito quegli impegni”, ha chiosato Ziello dopo l’intervento di Giorgetti.

Il precedente della Lega

Il gesto del deputato di Futuro Nazionale non è inedito ma ha un precedente datato oltre trent’anni fa.

Era il 16 marzo 1993, infatti, quando il deputato della Lega, Luca Leoni Orsenigo, sventolò un cappio a Montecitorio durante Tangentopoli contro il “decreto Conso“, il cosiddetto ‘colpo di spugna’ per i presunti corrotti.

Allora l’utilizzo del cappio era un mezzo per chiedere massima severità nei confronti dei politici coinvolti nella storica inchiesta.