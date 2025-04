Il discorso di Re Carlo III alla Camera, chi ha citato da Dante e Falcone alla partigiana Paola Del Din

Nel suo discorso a Montecitorio, prima volta di un sovrano inglese davanti alle Camere riunite, Re Carlo parla in italiano e cita la Divina Commedia, la partigiana Paola Del Din e il “leggendario Falcone”. “Spero di non rovinare la lingua di Dante da non essere più invitato in Italia” ha detto scherzando all’inizio del suo intervento, europeista e atlantista, incentrato sui rapporti tra il Regno Unito e il nostro Paese, e sull’instabilità geopolitica internazionale.

Re Carlo alla Camera

Cominciando il suo discorso, in parte in inglese e in parte in italiano, alla presenza di senatori, deputati e ministri, oltre che della consorte Camilla, Carlo III ha ringraziato Sergio Mattarella e si è detto onorato di essere il primo sovrano britannico invitato a parlare in Parlamento.

“È molto importante per la regina e per me tornare in Italia dopo l’incoronazione. Il momento è ancora più speciale dato che oggi ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio” ha affermato.

Fonte foto: ANSA

Re Carlo III tra gli applausi di Montecitorio, dopo il suo discorso alle Camere riunite

L’omaggio a Falcone e Del Din

Il sovrano ha ricordato in Parlamento l’amore della regina Elisabetta per l’Italia e la visita della madre subito dopo la strage di Capaci, suscitando la standing ovation di Montecitorio per l’omaggio a Falcone.

“L’Italia sarà sempre nel mio cuore – ha detto – Proprio come mia madre non ha mai dimenticato il suo meraviglioso 25mo compleanno a Tivoli. O la sua visita a Capaci, molti anni dopo, nel 1992, quando rese omaggio, pochi giorni dopo il suo assassinio, al vostro leggendario procuratore antimafia Giovanni Falcone”.

Nel suo discorso Carlo III ha anche citato l’eroismo della partigiana Paola Del Din, “i suoi 101 anni, il suo coraggio”, ricordando una delle ultime testimoni della Resistenza e al suo contributo per la collaborazione con gli inglesi.

Il Re d’Inghilterra ha poi affidato la sua conclusione a Dante, ricordando che “qualunque siano le sfide e le incertezze che affrontiamo come nazioni, nel nostro continente e oltre, possiamo superarle insieme. E lo faremo insieme. E quando lo avremo fatto insieme potremmo dire ‘e quindi uscimmo a riveder le stelle‘”.

La visita di Carlo e Camilla

Al termine del discorso alla Camera Carlo e Camilla si sono concessi fuoriprogramma con un gelato per le strade di Roma, stasera sono invece attesi alla cena di gala al Quirinale.

Nel terzo giorno del loro viaggio in Italia, i sovrani d’Inghilterra sono stati ricevuti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, per poi assistere insieme a Sergio Mattarella a una rappresentazione di Shakespeare all’ex Mattatoio di Testaccio.