Il dolce successo di Gabriele Terzi, l'intervista: “Nonostante gli hater ho continuato lo stesso”

C’è chi apre un profilo per condividere ricette, e poi c’è chi, senza nemmeno rendersene conto, finisce per raccontare se stesso. Gabriele Terzi, classe 1999, originario di un piccolo paese del Trentino, è diventato un volto familiare sui social grazie ai suoi dolci semplici, accessibili e sempre “strabuoni”, come ama dire nei suoi video. Ma, dietro a quelle inquadrature luminose e a quei gesti precisi, c’è un ragazzo che non ha mai cercato la ribalta. Che all’inizio veniva preso in giro, che ha continuato comunque, che si è fidato del proprio istinto e ha fatto della sua voce, talvolta criticata, un segno distintivo. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Gabriele Terzi ci parla senza filtri delle sue prime torte da autodidatta, dell’affetto che riceve ogni giorno e delle sue paure più profonde: deludere i genitori, perdere tutto, non riuscire a costruire qualcosa di suo. Ci racconta quanto sia difficile esporsi, soprattutto se cresci in un luogo dove tutti sanno tutto. Ma anche quanto può essere liberatorio fregarsene e andare avanti. La sua storia non è solo quella di un food creator di successo: è la storia di qualcuno che, semplicemente, ha deciso di essere se stesso, davanti a una fotocamera e nella vita.

Da dove nasce la sua passione per la cucina?

“Devo dire che non nasce da un motivo preciso. Non è una di quelle storie in cui da piccolo stavo sempre in cucina con la nonna o cose così. Però ricordo che mi ero appassionato moltissimo alla prima edizione di Bake Off Italia. Mi piaceva l’idea che in quel programma non ci fossero solo pasticceri professionisti, ma persone comuni che preparavano dolci anche piuttosto complessi. Non erano solo torte da colazione, ma dolci elaborati, eppure realizzati da gente normale. Forse è stato quello a farmi scattare qualcosa. Da lì è nata una vera curiosità”.

Si ricorda qual è stato il primo dolce che ha provato a fare?

“Sì, me lo ricordo benissimo. Era una torta molto semplice, io la chiamo “torta sbattuta”, perché in pratica butti dentro tutti gli ingredienti in una ciotola, sbatti e metti in forno. È una classica torta da colazione. Avevo dodici anni, forse nemmeno. L’ho fatta completamente da solo, senza l’aiuto di mia madre o di qualcun altro. Quando è uscita dal forno ed era venuta bene, sono rimasto sorpreso: non pensavo di riuscirci. Mi ha dato una gran soddisfazione. E da quel momento ho iniziato a sperimentare anche cose più complesse, con le creme e via dicendo”.

Chi ha assaggiato quella prima torta?

“L’ho fatta assaggiare alla mia famiglia: ai miei genitori, a mio fratello… Sicuramente mi avranno detto che era buona, ma non ricordo le parole esatte. Però, so che da lì hanno iniziato tutti a incoraggiarmi”.

Quindi sono stati i suoi parenti i primi a spronarla?

“Sì, assolutamente. Col tempo ho iniziato a fare dolci anche per i compleanni e le feste in famiglia, e tutti – zii, cugini, amici – mi dicevano: ‘Ma che bravo! Perché non vai a fare il pasticcere?’. Era diventato quasi un tormentone. È nato tutto così, in modo molto spontaneo”.

I social sono stati una scelta ragionata?

“No, assolutamente no. È successo tutto per caso. Alle superiori, tra l’altro, ero immerso in un altro mondo: ho studiato ragioneria, un percorso che non ha niente a che fare con la cucina. Un giorno, ho fatto un ciambellone che mi era venuto particolarmente bene. Così ho pensato di fargli una foto. E poi ho deciso di pubblicarla sul mio profilo Instagram personale, quello che avevo aperto nel 2015 e dove mi seguivano solo gli amici, le persone della mia zona. Quella foto, inaspettatamente, ha ricevuto molti like e commenti. Più di quanto mi aspettassi. Da lì ho iniziato: ne ho pubblicata un’altra, poi un’altra ancora. E pian piano ho capito che poteva funzionare. Ma davvero, tutto è partito da una foto a caso”.

Secondo lei, cos’è che ha fatto scattare l’interesse del pubblico? Cosa hanno visto in lei?

“È difficile dirlo senza sembrare presuntuoso. Ma forse il fatto che preparo dolci che, a prima vista, possono sembrare complicati… e invece no. Guardi il video e capisci che sono ricette alla portata di tutti. Poi ne faccio anche di molto semplici. Tutto è girato nella mia cucina di casa, e credo che questo renda i video più ‘veri’, più vicini a chi guarda. Forse questo mi ha aiutato ad avvicinare un pubblico che magari si spaventerebbe davanti a ricette troppo complesse o a ingredienti introvabili”.

“Strabuoni”: come nasce questo suo modo di chiamare i suoi dolci?

“Anche quello è nato per caso, proprio come tutto il resto. Nei primi video non lo dicevo. Poi, un giorno, in un video mi è uscito spontaneo: ho assaggiato e ho detto ‘strabuono!’ in quel modo un po’ particolare che mi viene naturale. Nei commenti ho visto che le persone lo notavano, lo ripetevano. Qualcuno addirittura mi ha riconosciuto per strada dicendo: ‘Ma tu sei quello che fa i dolci strabuoni’. Altri incrociandomi mi chiedevano di ripetere ‘strabuono’ come lo dico io. E così ho capito che funzionava, e ho iniziato a dirlo sempre”.

Lei parla spesso del suo territorio. Dove vive esattamente?

“Abito in Trentino, in un piccolo paese vicino a Madonna di Campiglio. Siamo circa mille persone. È davvero un posto piccolo”.

E com’è vivere in un posto così ristretto dopo aver raggiunto una certa notorietà?

“Io non mi reputo famoso, davvero. Quando qualcuno mi ferma per strada e mi fa un complimento, mi imbarazzo tantissimo, perché non me lo aspetto. Ma all’inizio, quando ancora non mi seguiva tanta gente, c’erano anche un po’ di prese in giro. È normale: in un paesino così piccolo, tutti sanno tutto. Magari qualcuno diceva: ‘Ma guarda quello lì che fa i video’. Ma se avessi dato retta a quelle voci, non avrei continuato. E invece ho tirato dritto”.

Le prese in giro l’hanno influenzata?

“Le prese in giro non sono mai state dirette. Nessuno è venuto da me a dirmi qualcosa in faccia. Però so che, all’inizio, amici o persone vicino a me sentivano commenti tipo: ‘Ma cosa fa il tuo amico? Perché si mette a fare quei video?’. Erano battutine così, un po’ di scherno. Però poi succede che, una volta che inizi ad avere un certo seguito, le stesse persone che magari ti prendevano in giro diventano le prime a salutarti e a farti i complimenti’.

E in quei momenti cosa scattava dentro di lei? Cosa l’ha fatto andare avanti, nonostante tutto?

“Onestamente, penso sia stata la voglia di fregarmene. Davvero, credo che la mia reazione sia stata: ‘Non me ne frega niente di quello che pensate’. Non ho mai sentito il bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno o di rispondere per orgoglio. Semplicemente, mi piaceva quello che stavo facendo e non volevo smettere. Anche se quei video lì all’inizio li vedevano in pochi, io comunque li facevo con piacere. E penso che avrei continuato anche se il profilo non fosse mai cresciuto”.

C’è chi, per paura del giudizio, rinuncia a portare avanti una passione…

“Sì, succede spesso. E capisco che non è facile ignorare quello che dicono gli altri, soprattutto in un contesto piccolo. Ma davvero: se una cosa ti piace e ti rende felice, non devi farti bloccare. Io ero convinto di quello che facevo, sapevo che i video non erano brutti. Poi certo, se qualcuno mi avesse fatto una critica costruttiva tipo ‘guarda, il video non è chiaro’ o ‘hai spiegato male questo passaggio’, l’avrei accettata. Ma se ti dicono solo ‘fai ridere’ o ‘potresti anche smettere’, quello non lo considero un parere utile. E quindi avanti per la mia strada”.

Quando ha iniziato a vedere i numeri salire che effetto le ha fatto?

“È stato bellissimo: ti senti gratificato. Ricordo la prima volta che un video è andato un po’ virale: ero felicissimo. Avevo fatto tanti contenuti che erano passati inosservati, quindi vedere finalmente una risposta positiva è stato un segnale forte”.

Il successo ha influenzato il suo modo di scegliere cosa cucinare o pubblicare?

“No, per niente. È rimasto tutto esattamente come all’inizio. Anche oggi, ogni ricetta che pubblico nasce da una voglia del momento. Magari mi sveglio e penso: ‘Oggi mi piacerebbe mangiare quel dolce’, allora lo preparo… e mentre lo faccio, registro il video. Non c’è una strategia, non c’è un piano editoriale. È tutto molto spontaneo”.

Però quel mondo dei dolci, quella passione, ha influenzato anche le sue scelte più grandi, come gli studi universitari.

“Sì, anche se in realtà ho scelto quel percorso poco prima di iniziare seriamente sui social. Alle superiori, come dicevo, avevo fatto ragioneria. Mi piaceva, ma non mi appassionava. Quando è arrivato il momento di scegliere l’università, ho deciso di cambiare totalmente direzione. Ho scelto un corso di laurea a Parma, in Scienze Gastronomiche, perché il mondo del cibo mi ha sempre interessato. Non solo cucinare, ma proprio il cibo a 360 gradi: comunicazione, cultura, filiera… E sono convinto che questa scelta sia stata giusta, perché mi ha dato strumenti che oggi mi servono anche per i social. Capire come raccontare il cibo, come comunicare un piatto, è parte di quello che faccio ogni giorno”.

Ogni piatto racconta una storia, e per raccontarla serve anche una certa preparazione.

“Esatto. E lo studio ti aiuta a farlo nel modo giusto. Non basta solo saper cucinare, bisogna anche saperlo spiegare e farlo arrivare alle persone”.

Quanto tempo le richiede la realizzazione di un video?

“Di solito ci impiego un’intera giornata. A volte tutto va liscio, altre volte invece no. Capita che non venga come avevo in mente, che il risultato finale non mi soddisfi. In quei casi ovviamente non butto via niente: il dolce lo mangiamo in famiglia, lo porto al vicino di casa o lo do ai parenti. Però la ricetta la rifaccio un altro giorno, quando ho tempo. Nella maggior parte dei casi per fortuna va tutto bene, però ci sono anche giornate perse così. Fa parte del gioco”.

Quanto è severo con se stesso nella creazione dei contenuti?

“Potrei esserlo anche di più, forse. Però sì, tendo ad avere aspettative alte. Quando pubblico qualcosa, voglio che sia un bel contenuto, prima di tutto per me stesso. Deve piacere a me. Cerco sempre di proporre qualcosa di nuovo o comunque qualcosa che sento mio. Non voglio fare le cose solo per farle, cerco sempre un po’ di innovazione, anche nella semplicità”.

Con i grandi numeri sono arrivate anche le critiche. Come le gestisce?

“È inevitabile che arrivino. Se iniziassi a leggere tutti i commenti che scrivono sotto i video più virali, forse non farei più nulla. Però ormai ho imparato a farmeli scivolare addosso. Le critiche non mi interessano, a meno che non siano costruttive. Se qualcuno mi fa notare un errore, mi dice: ‘Guarda, quel passaggio lì non si fa così’, e lo fa da esperto, ben venga. Ma se si tratta di critiche inutili, senza senso o addirittura fuori tema rispetto al contenuto… non mi toccano”.

Le è mai capitato di ricevere commenti personali, sul suo modo di fare o sul suo aspetto?

“Sì, soprattutto sulla voce. Nei video è un po’ enfatizzata, e questo dà fastidio a qualcuno. Ricevo commenti solo per come parlo. E lì ti chiedi: ma se una cosa non ti piace, perché continui a guardarla? Cioè, se il problema è come parlo, o come muovo le mani mentre preparo un dolce… non seguirmi. Semplicemente. Nessuno ti obbliga a stare lì a guardare e poi scrivermi sotto un commento inutile. Se invece la critica riguarda la ricetta, allora sì: discutiamone. Ma se vai fuori tema, allora non ha senso”.

Qual è l’ingrediente che ama di più utilizzare?

“La Nutella, senza dubbio. Prima di tutto perché secondo me è la crema spalmabile più buona in assoluto. Poi perché a casa mia c’è sempre stata, fin da piccolo: pane e Nutella era una merenda fissa, anche perché mio papà ne è super goloso. Quindi è un ingrediente legato a un’abitudine, a un ricordo. E poi diciamolo: se fai un dolce con la Nutella, sul mio profilo funziona sempre. È una garanzia: viene buono, strabuono… e piace a tutti. Non solo a me, ma anche a chi mi segue. In più, è un ingrediente che tutti hanno nella credenza e ciò rende i dolci accessibili. Nessuno deve impazzire a cercarlo”.

C’è invece un ingrediente che evita o che non le piace?

“In realtà no. Non ho un ingrediente che odio o che escludo sempre. Certo, se una cosa non mi piace, difficilmente ci farò una ricetta. Ma non ho una lista di ingredienti ‘banditi’, diciamo così”.

Un’altra presenza fissa sul suo profilo è Kero, il suo cane. Che ruolo ha nella sua vita?

“Un ruolo enorme. È stato il regalo per i miei 18 anni. Lo desideravo da tanto, continuavo a dire che volevo un cane, alla fine i miei genitori mi hanno accontentato. E da allora è sempre con me. È una vera priorità: se devo andare da qualche parte, la prima cosa che mi chiedo è se può venire anche lui, oppure se c’è qualcuno a casa che può occuparsi di lui. Anche per questo è molto presente nelle storie: perché realmente è sempre con me, fa parte della mia quotidianità”.

È stato anche un modo per sentirsi meno solo?

“No, non direi. Anche prima di prendere Kero non mi sentivo solo. Però è vero che con lui non sei mai davvero da solo. C’è sempre qualcuno accanto. Ti fa compagnia, ti segue ovunque. È una presenza importante”.

Sui social ormai la conosciamo bene, ma chi è Gabriele quando la fotocamera è spenta?

“Sono un ragazzo molto semplice. Vivo in un paesino piccolo, quindi ho una vita tranquilla. Mi piace uscire a passeggiare con Kero, stare con gli amici, fare le classiche cose quotidiane. Mi piace stare in compagnia. La mia vita è normale, come quella di tanti altri ragazzi della mia età”.

Qual è la sua più grande paura?

“Forse… deludere i miei genitori. Loro mi hanno sempre lasciato libero di fare quello che volevo, anche con le ricette: non mi hanno mai detto ‘non farlo’, mi hanno sempre supportato. E quindi ho paura che un giorno, magari, tutto questo possa finire e anche gli studi che sto facendo ora non mi portino da nessuna parte. Ecco, quella forse sarebbe una delusione anche per loro, e questa cosa un po’ mi spaventa”.

E, guardando al futuro, fra cinque anni, dove si vede?

“Beh, spero di riuscire a continuare a lavorare con i social. E magari, grazie alla visibilità che ho costruito, mi piacerebbe anche creare qualcosa di mio. Però il sogno più grande, quello che ho sempre raccontato a tutti, è un altro: vorrei lavorare in televisione. È una cosa che ho sempre voluto fin da piccolo”.

In che tipo di programma si vedrebbe?

“In realtà non ho mai avuto un’idea precisa. Fin da piccolo dicevo: ‘Io un giorno voglio lavorare in televisione’. Anche in contesti non legati per forza alla cucina: è un mondo che da sempre mi affascina tanto”.

E, invece, lavorare in un ristorante o in una pasticceria professionale?

“No, quello no. Credo che per lavorare in un ristorante servano studi e competenze tecniche che io non ho. Io cucino in modo amatoriale, per passione. È vero, sto facendo un percorso di studi legato al cibo, ma non insegna a cucinare. È una cosa completamente diversa. Quindi no, non penso che mi vedrei mai a lavorare in una cucina professionale. E neanche ad aprire un ristorante mio, anche se oggi chiunque potrebbe farlo. Però per farlo bene, oltre alla passione, serve preparazione. Bisogna conoscere davvero il cibo, sapere come trattarlo. E io quelle competenze non le ho, e non voglio nemmeno improvvisarle”.