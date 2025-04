Il dolore del fidanzato di Sara Campanella, le parole sul killer Stefano Argentino: "Sapevo dei messaggi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È un dolore profondo quello che sta vivendo Antonino Fricano dopo il tragico omicidio della fidanzata Sara Campanella, uccisa a Messina da Stefano Argentino. Il fidanzato ha raccontato il vuoto per la sua perdita, la loro relazione iniziata da pochi mesi, e l’assenza di segnali di pericolo.

Sara Campanella, il dolore del fidanzato

Impossibile trovare una spiegazione per la morte di Sara Campanella, la ragazza con la quale era sbocciato l’amore soltanto pochi mesi fa.

Antonino Fricano non si dà pace per non aver percepito avvisaglia alcuna delle tragedia. A togliere la vita alla 22enne un compagno di università, Stefano Argentino, capace di tagliarle la gola.

Fricano sapeva dell’esistenza di questa persona ed era a conoscenza del fatto che inviava messaggi alla sua ragazza. Ma nulla lo aveva messo in allarme: Sara non era mai preoccupata e non gli aveva mai parlato di minacce ricevute.

L’addio sui social

Il dolore che Antonino Fricano ha espresso sui social non si può quantificare. “Ciao amore mio, tutto questo non doveva succedere, non a noi due” ha postato. “Mi è stato tolto un pezzo del mio cuore. La mia bambina. Tenetevi sempre stretto chi vi ama e amatelo alla follia, perché la vita può cambiare in un batter d’occhio”.

Nella sofferenza Antonino ha la forza di ricordare la sua amata e di rinnovare le promesse. “Amate come se fosse l’ultimo giorno, baciatevi come se fosse l’ultima volta, ma soprattutto vivetevi” ha aggiunto. “Stasera ti ho perso, amore mio… ma ti prometto che manterrò ogni promessa che ti ho fatto”.

“Andrò avanti per te, porterò il tuo nome in alto, perché meriti giustizia per quello che ti hanno fatto” ha scritto ancora. “Meriti di essere ricordata per ciò che sei stata: una ragazza educata, studiosa, gentile con tutti e, soprattutto, la persona che mi ha aperto gli occhi. Ciao, piccola mia… Ti amerò per sempre, te l’ho promesso, ricordi? Ti amo”.

L’omicidio di Sara Campanella

Stefano Argentino, 27enne di Noto, è la persona arrestata per l’omicidio di Sara Campanella, 22 anni. La vittima, sua collega universitaria, avrebbe avuto una relazione con lui, ma non ricambiava i suoi sentimenti.

Dopo una lite, Argentino l’ha seguita e colpita. Le telecamere e testimonianze hanno permesso l’identificazione del sospettato. La giovane aveva manifestato timore a causa sua, espresso in un messaggio vocale inviato a un’amica poco prima dell’aggressione.

Sebbene Argentino avesse mostrato atteggiamenti morbosi, Sara non lo aveva mai denunciato.