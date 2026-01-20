Il dolore di Eleonora sopravvissuta a Crans-Montana, dalla cena all'incendio: "Non so come sono uscita da lì"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Di notte ho ancora paura“: lo racconta Eleonora Palmieri, sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, dal reparto Grandi Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano. Quella notte era insieme al fidanzato Filippo e ad altri amici, quando improvvisamente è scoppiato l’inferno. “In un istante la folla ha iniziato a spingere verso l’uscita”, racconta a Repubblica, poi “ho visto quella lingua di fuoco risalire le scale”. Non sa nemmeno lei, dice, come abbia fatto a salvarsi.

Il racconto di Eleonora Palmieri

La testimonianza di vita di Eleonora Palmieri arriva in un giorno in cui tutto l’orrore della strage di Crans-Montana è scritto nell’autopsia di Emanuele Galeppini, il 16enne morto quella tragica notte di Capodanno in Svizzera.

E ci racconta, la 29enne, quanto sia stato d’aiuto il suo “istinto di sopravvivenza”. Per lei era la prima volta in Svizzera, una scelta condivisa con il fidanzato Filippo e un gruppo di amici per “festeggiare Capodanno in montagna”.

Dopo la mezzanotte “tutto è precipitato” e senza il tempo di capire cosa stesse accadendo “la folla ha iniziato a spingere verso l’uscita“. Quindi “il fumo ha invaso la veranda e ho visto quella lingua di fuoco risalire le scale” mentre lei cercava una via d’uscita.

Ma ha trovato “la porta bloccata dalla calca” e “le finestre impossibili da rompere”, dettagli che l’hanno fatta sentire “in trappola”. “Quell’aria tossica diventava irrespirabile“, racconta a Repubblica.

Come si è salvata dalla strage di Crans-Montana

Repubblica le chiede come sia riuscita a salvarsi. Eleonora risponde: “Non lo so nemmeno io” e suppone: “Il mio istinto di sopravvivenza mi ha portata fuori”.

Durante il viaggio in ospedale si è ritrovata con le mani “completamente ustionate”, con “la pelle che cedeva” e “il dolore dei collant bruciati che aderivano alle gambe”, oltre alla “sensazione terribile” al volto.

L’autopsia di Emanuele Galeppini

Come anticipato, il racconto di vita di Eleonora Palmieri arriva nel giorno del racconto di morte di Emanuele Galeppini. Si è conclusa oggi l’autopsia sul corpo del 16enne morto in quella strage.

Gli esperti incaricati dalla Procura di Roma hanno appurato che Galeppini è morto per asfissia, soffocato dai fumi tossici dell’incendio. Non è stato lo schiacciamento, né le ustioni lo hanno strappato alla vita. I pm capitolini sono al lavoro con gli accertamenti autoptici, ritenuti non necessari dai colleghi svizzeri.