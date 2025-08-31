Il dottore Franco Berrino svela la dieta per la longevità: “A 81 anni ballo il tango e salto la cena”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In molti lo hanno ribattezzato il “guru della vita sana”. Franco Berrino è un medico epidemiologo, crede nella scienza ma anche nelle “medicine” naturali come il cibo, il movimento, la meditazione. A 81 anni compiuti, racconta di come, grazie a una dieta salutare, abbia l’energia per cominciare a ballare il tango ogni mattina.

Franco Berrino, la dieta per la longevità

Franco Berrino è uno dei medici epidemiologi tra i più autorevoli d’Italia, grazie ai suoi studi sulla correlazione tra cibo e cancro.

A lungo collaboratore di Umberto Veronesi, oggi è in pensione, ma conserva l’energia per scrivere libri e godersi la vita.

ANSA Il dottore Franco Berrino

Il segreto per “invecchiare bene, senza pesare su società, famiglia, figli” rivela al Corriere della Sera, sono “cibo sano, movimento e meditazione”.

“L’alimentazione – spiega il medico – non è solo una somma di nutrienti, ma energia vitale”.

Il consiglio è quello di mangiare “prodotti della terra, quanto più possibile”. A colazione muesli, kefir, frutta, semi tostati.

A pranzo cereali integrali, legumi e verdure. La cena meglio se entro le 19:00 e frugale. Lui ha scelto di saltarla, “mi fermo alla merenda”.

Niente zuccheri aggiunti, “caffè di tanto in tanto: crea dipendenza” e, per quel che riguarda la carne, “come tutti i cibi di origine animale, va consumata con prudenza”.

A 81 anni balla il tango ogni mattina

Alimentazione sana e movimento, questo il semplice, quasi scontato segreto di Franco Berrino.

Il dottore racconta di aver iniziato a ballare il tango a 81 anni compiuti e di praticare qualche passo ogni mattina.

Alla danza si dedica dopo il saluto al sole dello yoga: “In un minuto risveglio tutto il corpo”.

Non serve molto, “viviamo di corsa, ma dieci minuti al giorno, anche solo per un saluto al sole, possiamo ritagliarceli”.

Il matrimonio a sorpresa con Cinzia

Seppur, confida Franco Berrino al Corriere, la medicina più potente in nostro possesso “è l’amore”.

Il dottore si è da poco risposato, con Cinzia Borino, “in due facciamo 150 anni”.

Lei lavorava nella moda, ma non si perdeva una conferenza del carismatico epidemiologo. Poi l’incontro sul luogo di lavoro.

Un amore che Berrino ha voluto tenere nascosto fino a oggi, perché “le gioie più autentiche hanno più gusto se restano intime”.