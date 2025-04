Il dramma a Misterbianco per la depressione post partum, il racconto di una parente: "Non l'accettava"

Una donna di 40 anni, madre di due figli, ha ucciso la propria bambina di 7 mesi gettandola dal balcone a Misterbianco, in provincia di Catania. Una parente del padre ha raccontato lo stato mentale della donna: “Soffriva di depressione post partum, diceva che non accettava la bimba. Ma non era mai lasciata sola”. Intanto la Procura ha aperto un’inchiesta. La madre della piccola è stata fermata dai carabinieri, che l’hanno presa in custodia.

“Non accettava la bambina”: il racconto della cugina del padre

Parla con voce ferma ma affranta la cugina del padre della piccola, uccisa il 30 aprile dalla madre con un gesto improvviso e tragico. Ai microfoni dell’Ansa, la donna ha raccontato lo stato di disagio in cui viveva la madre: “Abitava col marito e la suocera. Soffriva di depressione, lo sapevano che stava così. Non ci aspettavamo un gesto del genere”.

La parente sottolinea che la donna non era mai lasciata da sola con la neonata. “Invece con l’altro bambino, il fratello di 7 anni, si comportava bene. Lei diceva che non accettava la bimba”, ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA

Alcuni balconi della via di Misterbianco dove si è consumata la tragedia

Secondo il racconto, la quarantenne era una persona tranquilla, forse un po’ nervosa, che dopo il parto usciva poco, ma andava sempre a messa. Non lavorava e sembrava accudita dalla famiglia.

Cosa è successo a Misterbianco

Il dramma si è consumato in pochi secondi. La donna avrebbe preso in braccio la neonata e, senza dire nulla, si sarebbe sporta dal balcone del secondo piano per poi lasciarla cadere nel vuoto.

A vedere tutto è stata la suocera, che abitava con la coppia per sorvegliare la nuora, consapevole del suo stato psicologico.

La bambina è stata soccorsa da alcuni passanti, poi dal 118, ma è morta sull’ambulanza diretta all’ospedale di Catania. Il padre, colpito da un malore e dalla disperazione, è stato trasportato anch’egli in ospedale. Si parla anche di gesti autolesionistici.

Cos’è la depressione post partum

Secondo le autorità e i familiari, la donna era seguita da servizi sociali, Asp e da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha parlato di una “tragedia micidiale” e ha espresso vicinanza alla famiglia, specificando che la donna era costantemente monitorata.

La depressione post partum, spiegano gli esperti, colpisce fino al 15% delle neomamme ma resta spesso invisibile.

È alimentata da squilibri ormonali, isolamento, fatica cronica e aspettative sociali irrealistiche. In questo caso, il rifiuto della maternità si sarebbe trasformato in un gesto estremo e irreparabile.