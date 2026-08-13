Il Drappellone del Palio di Siena di Teodora Axente fa discutere, polemiche per la Madonna "troppo androgina"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È polemica sul Drappellone del Palio di Siena del 16 agosto. L’opera dell’artista Teodora Axente è stata piuttosto criticata perché la Madonna dell’Assunta avrebbe un volto giudicato "troppo mascolino". Non piacciono neanche le mani e l’assenza del cavallo. Per il cardinale non è una Madonna che riflette i canoni della tradizione culturale, ma non ci sono stati altri impedimenti alla benedizione del cosiddetto "cencio". Per alcuni senesi è già la "Madonna transgender".

La Madonna sul Drappellone non piace

Fa discutere il Drappellone del Palio di Siena, realizzato dall’artista rumena Teodora Axente e presentato due giorni fa. Una rappresentazione della Madonna che ha lasciato molti senesi perplessi, i quali definiscono l’immagine della Madonna "troppo mascolina".

Non convincono il viso squadrato e le mani troppo "maschili" o poco "femminili". Inoltre non piacciono i colori, definiti troppo cupi, e l’assenza della figura del cavallo dal disegno. Si tratterebbe, per molti, di un’interpretazione troppo azzardata.

C’è chi già chiama questo "il Palio transgender". In questa Madonna ritenuta "troppo mascolina" ci rivedono personaggi androginica o con uno stile che esula dai generi, come chi fa riferimento a Miguel Bosé o Achille Lauro. Ma c’è anche chi fa notare che se non si voleva una rappresentazione simile, forse non andava ingaggiata questa artista. Esattamente come le critiche che arrivarono per il Drappellone commissionato a Botero, che rappresentò la Madonna nel suo noto stile caratterizzato dalla dilatazione e dalla rotondità dei corpi.

Cosa c’è sul "cencio"?

Il Drappellone andrà alla contrada vincitrice del Palio del 16 agosto 2026. La composizione dell’artista vede la Vergine al vertice in un manto azzurro che avvolge anche la città. Ai piedi due cherubini con forme fuse con quelle dei pesci, elemento ricorrente nel linguaggio dell’artista. Questi due sostengono gli stemmi di Siena. Sullo sfondo le nubi tempestose che richiamano la battaglia di Camollia del 1526.

Una luce proviene invece dalla Madonna e rappresenta la speranza e la rinascita. Al centro emerge anche il profilo della città: Palazzo Pubblico, Torre del Mangia e Duomo. Durante la sua presentazione, l’opera è stata descritta con un carattere fortemente simbolico.

Axente è infatti un’esponente di una scuola che costruisce il linguaggio sulla fusione tra pittura antica e sensibilità contemporanea, ma in particolare sulla continuazione del sogno, sull’onirico, l’assurdo e la metamorfosi.

Il commento del cardinale

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha commentato la rappresentazione della Madonna al centro della polemica. Ha dichiarato che certamente "è una donna che non riflette i canoni della tradizione culturale, né della devozione, né dell’espressione delle Madonne come siamo abituati". Sulla questione dell’androginia dice invece che è dovuta a una sensibilità individuale.

Per l’arcivescovo di Siena il punto è un altro: non il tema dell’estetica, ma il non aver voce in capitolo sulla scelta dell’artista o del risultato finale. Questo infatti vorrebbe l’intervento, già durante la fase della committenza e della preparazione dell’opera, di una persona di fiducia dell’autorità religiosa, così da non dover "incrociare le dita e dire vediamo cosa viene fuori".

Nonostante le polemiche, il cardinale ha benedetto il "cencio". Ha usato l’occasione per dire ai fedeli di essere "cattolici ogni giorno e non solo quando ci sono discussioni o polemiche". Secondo l’arcivescovo, inoltre, l’artista non voleva assolutamente offendere la sensibilità religiosa, e la rappresentazione della Vergine in questo modo è solo dovuta al suo personale linguaggio artistico. Per questo "non credo di avere motivi per non benedire un’assemblea alla presenza di questo palio".