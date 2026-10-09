Il duca di Sussex Harry e la depressione lampo dopo la rottura con la Royal Family: "Dolore per due settimane"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È caduto “in depressione per circa due settimane” dopo aver deciso di lasciare la famiglia reale per trasferirsi in Canada. Adesso che è tornato a vivere con la moglie Meghan e la famiglia nel Regno Unito, il principe Harry ha ripercorso in un’intervista i profondi strascichi emotivi causati dalla rottura con il fratello William e con il padre Carlo. Un periodo di grande difficoltà che il duca di Sussex ha raccontato insieme alla ferita lasciata dalla morte della madre Diana.

Le rivelazioni del duca di Sussex

Ritornato in Inghilterra a fine agosto a distanza di sette anni dall’addio, il duca di Sussex ha affrontato alcuni dei traumi della sua vita in una puntata podcast dedicata al lutto insieme alla nota neuroscienziata e psichiatra americana Mary-Frances O’ Connor.

Sulla piattaforma Masterclass, Harry ha rivelato di essere “caduto in depressione per circa due settimane” subito dopo essere arrivato a Vancouver, durante il viaggio in Canada da Londra, lasciata a causa delle continue liti con la Royal Family.

ANSA

La depressione del principe Harry

Durante l’intervista il principe ha raccontato di aver avvertito come se avesse consumato tutte le sue energie mentali nella decisione di abbandonare Buckingham Palace, prima del trasferimento in California nel 2020 insieme alla moglie Meghan Markle.

“Lontano dall’ambiente stressante in cui mi trovavo nel mio Paese, nel giro di due o tre giorni ho avuto un crollo di adrenalina, qualcosa che non avevo mai provato prima”, ha dichiarato.

“Era come se prima avessi avuto bisogno di stress per fare funzionare il cervello, e senza stress non funzionava più” ha detto ancora Harry.

Il trauma della morte di Lady Diana

Dialogando con la professoressa O’ Connor, il duca di Sussex ha riportato alla memoria anche quel “intorpidimento emotivo” provato alla morte della madre, rimasta uccisa nell’incidente d’auto a Parigi nell’agosto del 1997.

Harry ha raccontato che fin da allora, quando era soltanto un bambino, si è sentito costretto a “provare agli altri” i suoi sentimenti e il dolore per la perdita, aggiungendo di non aver pianto più per tanti anni dopo le lacrime al funerale della principessa Diana.

“Mi sentito sleale e in colpa ogni volta che c’era la possibilità di essere felice e gioioso pur senza di lei. Per questo sono andato due volte in guerra, quando avevo vent’anni, pensando di poter sfuggire così ai miei sentimenti. Ma non è servito” ha dichiarato.