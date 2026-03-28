Il farmaco per smettere di fumare Recigar è rimborsabile da marzo 2026 con prescrizione medica, come funziona
Il Recigar diventa rimborsabile in Italia: il farmaco per smettere di fumare, ora mutuabile, aiuta a ridurre gli effetti dell'astinenza da tabacco
Il Recigar, farmaco per smettere di fumare a base di citisina, è diventato mutuabile da marzo 2026. Il medicinale, ricavato dalla pianta del maggiociondolo, diventa quindi rimborsabile in Italia: esso agisce sui recettori della nicotina riducendo astinenza e desiderio. Inserita nelle linee guida Oms, rappresenta una terapia efficace se affiancata da supporto medico nei centri antifumo.
- In Italia il primo farmaco mutuabile per smettere di fumare
- Come funziona il Recigar, ora rimborsabile
- Il ruolo del supporto clinico
In Italia il primo farmaco mutuabile per smettere di fumare
La chiave di tutto è la citisina, una sostanza naturale ricavata da una pianta (Cytisus laburnum) e al centro di nuove strategie terapeutiche contro la dipendenza da nicotina.
Il farmaco, commercializzato in Italia come Recigar, è il primo medicinale a diventare mutuabile fra quelli creati per aiutare a smettere di fumare. La decisione è un passaggio importante nella sanità pubblica, considerando che nel nostro Paese si contano circa 12,5 milioni di fumatori.
Il disturbo da uso di tabacco resta infatti tra le principali cause prevenibili di morte, con oltre 90mila decessi ogni anno e un impatto economico stimato superiore ai 26 miliardi di euro tra costi diretti e indiretti.
Come funziona il Recigar, ora rimborsabile
Dal punto di vista farmacologico, la citisina agisce sui recettori nicotinici del cervello, gli stessi attivati dalla nicotina. Il suo meccanismo è simile a quello della vareniclina.
Esso si lega ai recettori riducendo il desiderio di fumare e attenuando i sintomi dell’astinenza, come irritabilità, ansia, insonnia e alterazioni dell’umore. In questo modo, limita anche la gratificazione associata alla sigaretta.
Già inserita nelle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2024 e nell’elenco dei farmaci essenziali nel 2025, la citisina è considerata da numerose pubblicazioni scientifiche una delle opzioni più promettenti per la cessazione del fumo, anche per il suo costo relativamente contenuto rispetto ad altri trattamenti.
Il ruolo del supporto clinico
Sebbene sia promettente, il farmaco non può fare miracoli in assenza di supporto clinico. Il Recigar è ritenuto efficace per adulti tra 18 e 65 anni, con un ciclo di 25 giorni.
Secondo quanto sostenuto da Claudio Leonardi, presidente della Società Italiana Patologie da Dipendenza, l’obiettivo è però interrompere completamente il consumo di sigarette entro il quinto giorno dall’inizio della terapia. Tuttavia, in oltre la metà dei casi, può rendersi necessario un secondo ciclo per consolidare il risultato.
Anche Fabio Beatrice, direttore scientifico dell’Osservatorio per la riduzione del danno, sottolinea che si tratta di una terapia di prima linea, ma che deve essere inserita in un percorso strutturato. Il coinvolgimento di medici di base, pneumologi, oncologi, cardiologi e specialisti dei SerD è considerato fondamentale per aumentare le probabilità di successo.