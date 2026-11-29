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Cinzia Monteverdi risponde con una lettera aperta a Leonardo Maria Del Vecchio, pubblicata dal Fatto Quotidiano. La presidente e amministratrice delegata di Seif, la società che edita il giornale diretto da Marco Travaglio, scrive all’imprenditore, figlio del fondatore di Luxottica. Dopo la rinuncia all’Opa, Del Vecchio ha annunciato di possedere il 2% del capitale e ha chiesto chiarimenti al collegio sindacale sulla relazione semestrale. Le domande in sé non preoccupano la società, scrive Monteverdi, mentre preoccupano le ragioni per cui vengono poste.

Investitore o editore: le domande di Monteverdi a Del Vecchio

Come riportato dall’Huffington Post, nella lettera la presidente invita Del Vecchio a dire che cosa intende fare nell’editoria e gli chiede se voglia essere un investitore finanziario o un imprenditore editoriale. Il paragone è quello del supermercato: “L’editoria non è un supermercato dove si riempie il carrello”.

Ricorda le partecipazioni dell’imprenditore nel Quotidiano Nazionale e nel Giornale, realtà molto diverse dal Fatto, e domanda quale sarebbe il filo conduttore. Attraverso le sue società Del Vecchio edita il gruppo QN (Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino) e possiede il 30% de Il Giornale.

Monteverdi chiama in causa anche Urbano Cairo e si chiede che senso avrebbe, per chi ha comprato il Corriere della Sera, rilevare quote del Fatto. Sull’indipendenza del giornale non concede margini: “La nostra libertà non si eredita e non si svaluta: è fuori mercato”. Avverte che, se l’obiettivo fosse condizionare quell’indipendenza o dare fastidio al giornale “a prescindere” per togliergli la serenità su cui poggia la sua libertà, l’imprenditore “troverà in noi un ostacolo insormontabile”. La lettera si chiude con l’invito a costruirsi un’identità imprenditoriale propria.

Dall’Opa respinta al 2% di Seif: tutti i passaggi tra Del Vecchio e il Fatto

Il 25 ottobre Lmdv Media aveva annunciato un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di Seif, finalizzata all’uscita dalla Borsa, a 0,286 euro per azione e circa 7,15 milioni di euro. L’offerta era subordinata a una due diligence e all’adesione di almeno l’82,9% del capitale votante, soglia necessaria per superare il tetto del 17% che lo statuto fissa per ogni azionista. I sette soci fondatori, tra cui Monteverdi, Travaglio e Antonio Padellaro, che insieme hanno la maggioranza del capitale, avevano già fatto sapere di non voler vendere.

Il 28 ottobre il consiglio di amministrazione di Seif ha respinto la richiesta di due diligence e il giorno dopo Lmdv Media ha comunicato che non avrebbe promosso alcuna offerta. Il 6 novembre Del Vecchio ha annunciato di aver comprato il 2% di Seif, pubblicando una foto che lo ritrae su un aereo privato con il giornale in mano. Monteverdi ha commentato: “Con il 2% può fare poco”.