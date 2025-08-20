Il feretro di Pippo Baudo arrivato a Militello per i funerali, una folla ad attenderlo a notte fonda

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo un viaggio a tempi da record da Roma, il feretro di Pippo Baudo è arrivato a Militello in Val di Catania, il paese natale del presentatore dove oggi 20 agosto si terranno i funerali. L’arrivo del carro funebre a notte fonda è stato accolto con un lungo applauso dalle tante persone in attesa davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella.

Il feretro di Pippo Baudo arrivato a Militello in Val di Catania

Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto è arrivato a Militello in Val di Catania il carro funebre Maserati che ha trasportato in Sicilia da Roma il feretro di Pippo Baudo.

L’ultimo viaggio del presentatore scomparso il 16 agosto a 89 anni si è concluso poco dopo la mezzanotte.

ANSA La folla che ha atteso l’arrivo in paese del feretro di Pippo Baudo

Il carro funebre era partito martedì da Roma, dopo la chiusura della camera ardente al Teatro delle Vittorie, e ha raggiunto il paese in provincia di Catania a tempi record, guidato dalla staffetta delle forze dell’ordine.

La folla ad attenderlo a notte fonda

Il carro funebre si è fermato davanti la chiesa di Santa Maria della Stella, dove il feretro sarà sistemato per l’apertura della camera ardente.

L’arrivo in paese del feretro di Pippo Baudo è stato accolto da una folla di persone, assiepate dietro le transenne in piazza Santa Maria della Stella.

Un lungo applauso della sua gente ha segnato il passaggio fino all’ingresso della chiesa di Santa Maria della Stella.

I funerali di Pippo Baudo

Oggi, 20 agosto, a partire dalle 9 sarà aperta la camera ardente nella chiesa di Militello, fino alle 13.

Poi alle 16 si terranno i funerali di Pippo Baudo, celebrati dal vescovo di Caltagirone Calogero Peri.

Nella chiesa potranno entrare circa trecento persone, per tutti gli altri ci sarà un maxischermo allestito nella piazza del paese.

Ai funerali è prevista la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro delle Imprese Adolfo Urso, del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e del presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, nel corso di uno speciale del Tg1.