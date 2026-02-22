Il Festival di Carlo Conti porterà più di 200 milioni alla città di Sanremo: boom di turisti, ma spendono poco

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Oltre agli spettatori giornalieri del Festival, si stimano in quasi 40mila i visitatori che si troveranno a Sanremo nei giorni della kermesse musicale diretta, ancora una volta, da Carlo Conti. Si prevede che il grande evento nel 2026 potrebbe portare nelle casse del comune genovese una cifra superiore ai 200 milioni di euro.

201 milioni di euro alla città di Sanremo

La società di marketing turistico Jfc ha rilasciato il report dedicato a “Sanremo 2026”, anticipato sulle pagine del Sole 24 ore.

Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dello studio, stima che “il festival di Sanremo 2026 produrrà benefici diretti per le imprese della filiera turistica del territorio per circa 25 milioni”.

ANSA

A questi “si aggiungono ulteriori 19 milioni di euro che ricadranno immediatamente sulle imprese locali e sugli occupati coinvolti nella realizzazione dell’evento”.

I benefici della kermesse musicale si riverseranno anche sul livello di occupazione e sulle retribuzioni, il valore della forza lavoro per chi lavorerà all’Ariston segna un incremento del +17%.

Boom di turisti per il Festival

Nei giorni del Festival, a Sanremo si attendono circa 7.250 arrivi, il +7,3% rispetto lo scorso anno, per un totale di quasi 40mila pernottamenti (+14,3%).

È ipotizzata a circa 44 milioni di euro la spesa per i consumi dei partecipanti alla kermesse e del loro staff, di cui 25 milioni a favore delle imprese della filiera turistica e 19 delle imprese locali.

Per il comparto ospitalità è attesa una crescita del +27%, del +53% cresceranno gli incassi di ristoranti e bar. In crescita, presumibilmente del +44%, anche l’utilizzo di trasporti pubblici e privati e di parcheggi.

Si guadagna di più, ma si spende di meno

Pare tuttavia che i numerosi visitatori sanremesi che sbarcheranno in Liguria in occasione del Festival, saranno di manica stretta. Mentre crescono gli introiti di alberghi e ristoranti, ci si attende una flessione degli incassi per il commercio locale.

Niente shopping né souvenir, insomma, per gli spettatori del Festival, pronti a spendere sì, ma soltanto per l’essenziale.

L’impatto del Festival non si esaurirà durante i giorni della kermesse: lo studio stima un beneficio di 48 milioni a solo appannaggio dell’aumento del valore della “destinazione” Sanremo.

La soddisfazione di Carlo Conti

A meno di 48 ore dall’inizio del Festival di Sanremo, il quinto per lui, il direttore artistico si è dichiarato privo di preoccupazioni: “Sto bene, sono tranquillo, sereno, abbiamo lavorato bene“.

Carlo Conti ha come rivale sé stesso, con l’obiettivo di superare la media degli oltre 12 milioni e mezzo di spettatori dell’anno precedente, pari al 67,1% di share.

Ascolti che, per la Rai, comportarono una raccolta pubblicitaria record da 65,3 milioni di euro. Nel 2026, nonostante sia già stata messa in conto una lieve flessione sull’anno precedente, l’incasso pubblicitario potrebbe sfondare il tetto dei 70 milioni.

Sulla questione, ai microfoni di ANSA, Conti scherza divertito: “Abbronzatura perfetta o ascolti alti? Abbronzatura perfetta. In questi giorni a Sanremo ogni raggio di sole è mio”.