Il Festival resta a Sanremo, accordo Comune-Rai per la kermesse della Canzone Italiana: l'annuncio

Il Festival della Canzone Italiana resterà a Sanremo. A comunicarlo è la stessa Rai in una nota stampa inviata “dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro” ai quali ha fatto seguito l’accordo con il Comune della Città dei Fiori. Nessun cambio di location, dunque: la rassegna più attesa dal pubblico italiano resterà nella storica sede del Teatro Ariston.

Sanremo, raggiunto l’accordo

Una nota stampa trasmessa della Rai e riportata nel corso dell’edizione del Tg1 delle 20 ha dato la risposta che italiane e italiani attendevano da tempo.

Nella nota riportata anche dall’Ansa si legge che “dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro” da viale Mazzini fanno sapere che “è stato raggiunto l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell’ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana”.

La Rai fa sapere che la manifestazione “resta dunque nella Città dei Fiori”. Come ricostruisce Il Fatto Quotidiano l’accordo è arrivato dopo due giorni di incontri a palazzo Bellevue, a Sanremo, tra i delegati Rai e i rappresentanti del Comune.

Nel comunicato, inoltre, si legge che “la procedura amministrativa proseguirà nei prossimi giorni con i rispettivi passaggi istituzionali, tra cui anche il passaggio in Cda Rai, necessari per chiudere l’iter”.

Quando andrà in scena il Festival di Sanremo

L’annuale appuntamento con il Festival della Canzone Italiana tornerà nel 2026 e ha già le sue date. La kermesse andrà in onda dal 24 al 28 febbraio dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che si terranno dal 6 al 22 febbraio.

Conduttore della nuova edizione sarà Carlo Conti, già al timone della manifestazione nell’edizione 2025 dopo cinque anni di Amadeus.

Le tensioni tra Rai e Comune di Sanremo

Come noto, nel 2024 una sentenza del Tar Liguria – confermata dal Consiglio di Stato l’anno successivo – ha imposto l’indizione di una gara pubblica per l’assegnazione dei marchi connessi alla manifestazione e ha giudicato illegittimo l’affidamento della kermesse a viale Mazzini.

La Rai, dunque, ha partecipato al bando messo a disposizione dal Comune di Sanremo che offriva la possibilità dell’organizzazione del Festival per un triennio a partire dal 2026 con l’opzione di un biennio aggiuntivo. Il Comune chiedeva a viale Mazzini l’1% degli introiti delle pubblicità, una richiesta che mamma Rai aveva considerato inaccettabile valutando, infine, l’ipotesi di organizzare la kermesse in un’altra città.