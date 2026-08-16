Il figlio 31enne morto in auto soffriva di problemi cardiaci, l'ipotesi del malore nella tragedia di Voghera

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Potrebbe aver accusato un malore e non aver avuto la forza di chiedere aiuto. Il figlio 31enne, infatti, soffriva di problemi cardiaci. Sono i primi dettagli che emergono sulla tragedia che si è consumata sulla A21 Torino-Piacenza, nel segmento che collega i caselli di Casteggio e Voghera: una coppia ha scoperto che il figlio, che nel corso del viaggio riposava sui sedili posteriori, in realtà era morto. I genitori se ne sarebbero accorti dopo 100 km di tragitto.

Il figlio soffriva di problemi cardiaci

Il dettaglio è riportato da La Stampa e il Corriere della Sera. Dai primi accertamenti sulla tragedia occorsa a una famiglia di origine romena, è emerso che il 31enne deceduto mentre si trovava in viaggio con i suoi genitori probabilmente soffriva di problemi cardiaci.

L’ipotesi, dunque, è che il giovane possa aver accusato un malore, ma che non sia stato in grado di chiedere aiuto agli altri occupanti.

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A rivelare i problemi di salute del giovane, secondo il Corriere della Sera, sarebbero stati proprio i famigliari in un confronto con i sanitari del 118 accorsi dopo aver ricevuto l’allarme.

Non è ancora dato sapere se verranno effettuati ulteriori accertamenti per ricostruire gli ultimi istanti di vita del 31enne.

La tragedia all’altezza di Voghera: il 31enne era morto in auto

Come ormai noto, intorno alle 7:30 del mattino di domenica 16 agosto una coppia di origine romena, ferma in una piazzola di sosta dell’autostrada A21 in direzione Torino, ha chiamato il 118.

Secondo il loro racconto, 100 km prima di quella chiamata il figlio aveva pronunciato le sue ultime parole, poi si sarebbe assopito. Dopo un po’ di tempo, i genitori lo avrebbero chiamato per svegliarlo, ma senza risultati. Poi lo avrebbero toccato, e si sarebbero dunque accorti che il ragazzo non aveva polso. Dopo la sosta nella piazzola sono arrivati i sanitari del 118 che avrebbero tentato di rianimare il 31enne, ma senza risultati. Il giovane, purtroppo, era deceduto.

L’ipotesi dell’attacco cardiaco

Per il momento, quindi, l’ipotesi principale resta quella che il 31enne sia stato stroncato da un arresto cardiaco.

Non è dato sapere se ciò sia avvenuto nel sonno o durante la veglia, né da quanto tempo fosse privo di vita prima che i genitori se ne accorgessero.