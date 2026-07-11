Il figlio di Amadeus José Sebastiani a Sanremo Giovani con De Martino? Arriva la smentita: "Fake news"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Amadeus ha smentito la possibilità che il figlio, José Sebastiani, possa partecipare alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Il conduttore ha bollato la voce come “fake news” e il figlio ha spiegato di essere soltanto autore di testi di alcuni pezzi cantati da giovani artisti. Sebastiani sta infatti seguendo la carriera da calciatore: è portiere della primavera dell’Udinese.

La smentita sulla voce che voleva José Sebastiani a Sanremo Giovani

Amadeus ha mentito la voce che voleva il figlio, José Sebastiani, come partecipante della prossima edizione di Sanremo Giovani, il programma che permette ad artisti emergenti di esibirsi sul palco dell’Ariston.

“Fake news” ha scritto in maniera perentoria Amadeus sui social, smentendo questa ricostruzione, circolata negli scorsi giorni.

ANSA

Amadeus ha condotto Sanremo per anni, prima di lasciare la Rai. Nella prossima edizione, il Festival sarà condotto da Stefani De Martino.

La spiegazione di José Sebastiani

È quindi intervenuto lo stesso José Sebastiani, che ha spiegato che, come hobby, scrive testi di canzoni che vengono poi interpretate da altri. Sebastiani ha scritto sui social:

Ci tenevo a fare un po’ di chiarezza: sia “Smog di Milano“, uscita qualche mese fa, sia “Vengo dal Sud“, che uscirà il 17 luglio, non sono cantate da me, ma interpretate da giovani cantanti e prodotte da $even, un beatmaker emergente. Grazie a tutti per l’interesse, continuerò a coltivare le mie passioni.

Nessuna prospettiva di una carriera da cantante, quindi, per Sebastiani, che tra l’altro si sta facendo strada nel calcio giovanile.

La carriera calcistica di Sebastiani

Sebastiani è infatti il portiere della squadra Primavera dell’Udinese. Classe 2009, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter prima di passare alla squadra friulana nel 2024.

Dall’U15 dei bianconeri ha proseguito la sua strada prima nell’U17 e infine, a partire proprio dalla prossima stagione, nell’U19, che disputerà il campionato Primavera 2.

Durante la sua spiegazione, lo stesso Sebastiani ha spiegato che la scrittura di testi di canzoni è qualcosa che fa “nel tempo libero” che non dedica agli allenamenti.