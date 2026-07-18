Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato, "Si chiama Edoardo Lupo", il cantante rompe il silenzio social

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato. La conferma ufficiale è arrivata dallo stesso cantante, con un post pubblicato sui social network dopo ore di silenzio. Il primogenito della coppia sarebbe venuto alla luce giovedì 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano e si chiamerebbe Edoardo Lupo.

Nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger: l’indiscrezione prima dell’annuncio

Edoardo Lupo, il primo figlio della coppia Fedez e Giulia Honegger e terzogenito del cantante Federico Lucia, sarebbe nato lo scorso giovedì 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano.

A lanciare l’indiscrezione per primo è stato il settimanale Gente, che cita “fonti verificate“.

L’annuncio ufficiale di Fedez sui social

Dopo ore e ore di silenzio, Fedez ha confermato nella mattinata di sabato 18 luglio la nascita del figlio avuto con Giulia Honegger.

“Una gioia così grande“, si legge a corredo di un carosello in cui il cantante ha mostrato il figlio e la neo-mamma.

Nell’ottobre del 2025, Fedez aveva reso nota la sua intenzione di utilizzare i social network in modo diverso rispetto a quanto fatto in precedenza. Il suo messaggio: “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”.

Chi è Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez

Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez, ha 23 anni.

Stilista e imprenditrice, è la co-fondatrice del marchio di moda indipendente Ayme.

Per lei si tratta del primo figlio.

Assieme a Fedez, Giulia Honegger ha scelto un profilo basso per la gestione pubblica della loro relazione, limitata ad alcuni sporadici messaggi e immagini.

Nei giorni precedenti al parto, per esempio, Fedez aveva pubblicato una foto della compagna Giulia Honegger con il pancione ormai evidente. Lo scatto era accompagnato da un cuore bianco e da alcune stelline.

Mesi prima, il cantante aveva pubblicato una foto delle loro mani intrecciate a formare un cuore e la didascalia “Bro, you just posted cringe”, cioè “Bro, hai appena postato qualcosa di imbarazzante”.

Edoardo Lupo è il terzo figlio di Fedez

Se per Giulia Honegger Edoardo Lupo è il primo figlio, lo stesso discorso non vale per il cantante Federico Lucia, in arte Fedez.

L’artista, infatti, ha già due figli, avuti con la sua ex moglie Chiara Ferragni: si tratta di Leone, nato il 19 marzo del 2018, e di Vittoria, nata il 23 marzo del 2021.