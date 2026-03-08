Il figlio di Khamenei Mojtaba è la nuova Guida Suprema dell'Iran, cosa significa per la guerra

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La televisione di Stato iraniana ha annunciato ufficialmente che la nuova Guida Suprema del Paese è Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, che ha ricoperto il ruolo fino a quando non è stato ucciso dai bombardamenti israeliani che hanno dato inizio alla guerra in corso in Medio Oriente. Mojtaba è legato alle forze di sicurezza iraniane, non ha mai avuto incarichi ufficiali e segnala una linea dura contro gli Usa.

Mojtaba Khamenei scelto come Guida Suprema

A eleggere Mojtaba Khamenei al ruolo di Guida Suprema è stata un’assemblea di 88 religiosi appositamente incaricata di decidere il successore di Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei è il secondogenito della guida suprema. Una successione padre-figlio era ritenuta inaccettabile fino a pochi anni fa in Iran, ma le cose sono radicalmente cambiate in poco tempo.

ANSA

Il nome di Mojtaba Khamenei circolava da settimane, ma è diventato ufficiale soltanto nella serata dell’8 marzo. Durante tutta la giornata diverse figure religiose iraniane avevano però fatto intendere che sarebbe stato lui a succedere al padre.

Chi è Mojtaba Khamenei

Oltre al titolo di Ayatollah, necessario per diventare Guida Suprema, Mojtaba Khamenei non ha mai avuto ruoli ufficiali all’interno del regime iraniano.

La leadership del padre gli ha però permesso di accumulare un potere informale che esercita soprattutto sulle formazioni che compongono le forze di sicurezza iraniane: i Pasdaran e i Basij.

Mojtaba Khamenei è anche ritenuto uno degli artifici della carriera politica dell’ex presidente conservatore dell’Iran Ahmadinejad, che soppresse nel sangue le rivolte dell’Onda Vede nel 2009.

Cosa significa l’elezione di Mojtaba Khamenei per la guerra in Medio Oriente

La nuova Guida Suprema non si distanzia dalla linea del padre. Gli analisti si attendono che l’atteggiamento si Mojtaba sia altrettanto duro nei confronti degli Stati Uniti.

Non c’è quindi nessuna apertura al dialogo. Il regime iraniano ha intenzione di continuare la guerra in corso il più a lungo possibile. Diversi osservatori, infatti, suppongono che gli ayatollah puntino a sopravvivere ai bombardamenti, convinti che Trump non abbia il capitale politico in patria né per una lunga guerra, né per un’invasione di terra.

Trump, da parte sua, ha già dichiarato che nessuna Guida Suprema eletta senza l’approvazione degli Usa durerà a lungo.