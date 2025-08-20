Il figlio di Pippo Baudo Alessandro rammaricato, la rivelazione sui nipoti mai conosciuti dal conduttore

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Addio a Pippo Baudo. Nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in val di Catania sono stati celebrati i funerali del conduttore siciliano. Presenti i suoi affetti più stretti tra cui i suoi due figli, Tiziana e Alessandro. Quest’ultimo ha spiegato di aver appreso della morte del padre mentre si trovava in Australia dove vive da anni. Profonda commozione anche per l’assistente storica di Pippo, Dina Minna che ha raccontato che in autostrada ha incontrato persone che mandavano baci alla bara di Baudo posizionata nel carro funebre.

Figli di Pippo Baudo, Tiziana commossa ai funerali di papà

“È bellissimo e commovente tutto questo affetto”, ha dichiarato la figlia Tiziana, composta nel suo lutto, prima che iniziassero i funerali. La donna ha lavorato in qualità di assistente per anni al fianco del padre.

Tiziana è venuta alla luce nel 1970, quando il conduttore era sposato con Angela Lippi. Ha reso nonno Pippo nel 2010, quando ha partorito due gemelli chiamati Nicholas e Nicole.

ANSA La bara di Pippo Baudo nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in val di Catania

Alessandro Baudo: “Mio padre non ha conosciuto gli ultimi due nipoti”

“Sarò in chiesa a salutare mio padre, nella sua Militello. Un luogo speciale a cui è sempre stato legato da un affetto profondo e sincero. Anni addietro papà mi ci ha condotto, all’epoca mio figlio Sean era un bambino che attraverso i racconti del nonno si appassionava alle meraviglie della sua terra d’origine. Ne conservo ricordi bellissimi che porterò sempre con me”. Così Alessandro Baudo prima delle esequie.

“La triste notizia – ha continuato – mi ha raggiunto mentre mi trovavo in Australia, paese in cui vivo. Da Melbourne ero appena partito per andare a trovare mio figlio Sean e i nipotini che vivono a Brisbane. Mi rammarica il fatto che mio padre non abbia potuto conoscere i suoi due ultimi nipoti“.

Alessandro ha aggiunto che per via della distanza geografica riusciva a vedere poco il padre. “Ma io – ha sottolineato – gli ho sempre voluto bene. Proprio in questi giorni di grande tristezza ho rivisto tante volte un video amatoriale che ci ritrae tutti insieme in Sicilia, papà abbraccia con affetto mio figlio Sean, ancora piccolo, mentre gli insegna alcune parole in italiano“.

Alessandro è figlio di Pippo e Mirella Adinolfi. Nato nel 1962, è stato riconosciuto dal presentatore nel 1996, dopo una breve vicenda legale. Motivo? Perché nacque fuori dal matrimonio della donna e all’epoca non esisteva il divorzio.

Pippo è comunque sempre stato presente come una sorta di zio nella vita del figlio che è stato cresciuto credendo che il suo genitore fosse Tullio Formosa, il marito di sua madre.

“Quando Mirella si rese conto di aspettare un figlio da me ci ritrovammo di fronte a una situazione che non sembrava presentare via d’uscita. Non avevamo alcuna possibilità di conciliare la sua posizione di moglie e madre con la nostra relazione“, dichiarò Pippo Baudo in una intervista a Gente.

In una chiacchierata con Barbara d’Urso, Alessandro si espresse in questi termini sulla vicenda:

“Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene. Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre. Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti… Pippo è una persona pulita e onesta”.

Dina Minna: “In autostrada baci verso Pippo, affetto incredibile”

Nel giorno dei funerali, Dina Minna, assistente storica di Pippo Baudo, ha parlato di un “un affetto incredibile” riservato al conduttore, raccontando che “in autostrada la gente ci superava e gli mandava i baci, una cosa che noi non ci aspettavamo”.

“Il momento più emozionante – ha aggiunto – è stata la traghettata, l’ultima traghettata verso la sua Sicilia”.