Il film su San Carlo Acutis vola negli ascolti, Pier Silvio Berlusconi ringrazia la madre Antonia Salzano

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il film “Il mio nome è Carlo”, dedicato alla vita di San Carlo Acutis e trasmesso da Mediaset su Canale 5, ha riscosso un grande successo, volando negli ascolti tv. Sono stati 4.269.000 gli spettatori davanti al teleschermo. Lo share è schizzato al 29.6%. Pier Silvio Berlusconi ha commentato con toni trionfalistici il risultato, ringraziando calorosamente la madre del santo, Antonia Salzano.

Mediaset, il film su Carlo Acutis è un successo: Pier Silvio Berlusconi ringrazia la madre del santo

“Sono davvero felice, è un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione. Ed è proprio questa la strada che personalmente sento più giusta e che vogliamo continuare a percorrere”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

“Oggi più che mai servono storie umane, profonde e valoriali. Storie che fanno bene – ha aggiunto il manager – Complimenti a tutti i professionisti che hanno lavorato per creare questo bellissimo prodotto. E un grazie di cuore alla signora Antonia Salzano Acutis, la mamma di San Carlo“.

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Anche Giampaolo Letta, vicedirettore generale Fiction e Cinema di Mediaset, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo davvero fieri e felici per lo straordinario risultato. Voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato alla sua realizzazione, ma il merito va soprattutto al nostro editore Pier Silvio Berlusconi, a cui va anche un sincero grazie”.

“È stato lui a individuare e scegliere questa storia, è stato lui a decidere la casa di produzione. Da anni Pier Silvio ci chiede di seguire questa strada, fatta di racconti ad alto valore umano. Oggi più che mai siamo tutti convinti che sia la scelta giusta e ci impegneremo per continuare a percorrerla”, ha concluso Letta.

Ascolti tv, “Il mio nome è Carlo” ha stracciato nettamente la concorrenza: i numeri

“Il mio nome è Carlo” è stato proposto in prima serata su Canale 5 domenica 27 settembre, stracciando nettamente la concorrenza, con oltre 4,2 milioni di spettatori e il 29.6% di share, che sale al 32.6% nella fascia d’età 15-34 anni.

Secondo posto per Rai 1, staccatissimo con il film “Lo sposo indeciso”, che ha ottenuto 1.633.000 spettatori e il 10.8% di share. Medaglia di bronzo per Rai 3: Presadiretta ha avuto 1.102.000 spettatori e il 6.6% di share.

La storia di Carlo Acutis diventata film

A vent’anni dalla sua morte e a un anno dalla proclamazione a santo, la storia di Carlo Acutis è stata raccontata su Canale 5 con il tv movie “Il mio nome è Carlo”, disponibile anche su Mediaset Infinity.

Diretto da Giacomo Campiotti e interpretato da Samuele Carrino e Lucia Mascino, il film narra la vita del giovane, profondamente legato alla fede e appassionato di informatica, videogiochi e calcio.

Al centro della storia ci sono la sua attenzione verso il prossimo, l’uso di Internet come strumento per diffondere il bene e la malattia che lo ha portato alla morte a soli 15 anni.