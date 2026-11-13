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Avrebbero usato il pretesto di essere carabinieri per raggirare persone anziane. Con questa ipotesi, la Polizia ha fermato due uomini a Riva del Garda (Trento) e li ha accompagnati in carcere. L’accusa è di tentata truffa aggravata in concorso.

I controlli dopo le segnalazioni a Riva del Garda

L’intervento è scattato ieri, giovedì 12 novembre, a poche ore da un altro arresto per la stessa modalità, avvenuto nei giorni scorsi a Trento. Dalla tarda mattinata, dopo diverse segnalazioni di tentativi di truffa, il Commissariato di pubblica sicurezza ha intensificato i controlli sul territorio comunale e lungo le principali vie di comunicazione.

Nei pressi dell’autostazione, gli agenti delle Volanti hanno notato due uomini che, alla vista della polizia, hanno provato ad allontanarsi rapidamente. Fermati, non hanno esibito documenti d’identità né saputo giustificare la propria presenza nella zona. Entrambi, inoltre, provenivano da fuori provincia.

Gli indirizzi ricevuti sui telefoni

Gli accertamenti, svolti anche con il supporto della Sala operativa, hanno ricostruito che nel corso della mattinata i fermati avevano ricevuto sui cellulari indicazioni su alcuni indirizzi da raggiungere.

Secondo gli investigatori, avrebbero dovuto portare a termine raggiri già avviati al telefono da un complice.

Il falso maresciallo dei carabinieri

Tra i residenti agli indirizzi individuati, alcuni avevano contattato il Numero unico di emergenza 112 poco prima per segnalare il tentativo. Le vittime erano state chiamate da un falso maresciallo dei carabinieri, che aveva riferito di presunti problemi giudiziari riguardanti loro familiari e le aveva poi indotte a consegnare denaro e oggetti preziosi per risolverli.

I due uomini sono stati arrestati in flagranza per tentata truffa aggravata in concorso e accompagnati nella casa circondariale locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA