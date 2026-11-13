Il finto poliziotto chiama 10 anziani in un giorno nel Baianese e a Monteforte Irpino, ma nessuno ci casca

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

In un solo giorno il finto poliziotto ha chiamato dieci anziani tra il Baianese e Monteforte Irpino, nell’Avellinese, per farsi consegnare soldi e gioielli d’oro. Ma nessuno ci è cascato: tutti e dieci hanno riconosciuto la truffa e hanno avvisato i carabinieri, che hanno subito alzato i controlli in zona e avviato le indagini.

Le telefonate del finto poliziotto agli anziani

Come riporta il comunicato dell’Arma, l’uomo si presentava al telefono come un appartenente alle forze di polizia e chiedeva alle vittime di pagare o di consegnare monili in oro. Le segnalazioni sono arrivate alla Compagnia di Baiano, che ha intensificato la vigilanza nei comuni interessati, impedendo nuovi tentativi, e sta cercando di risalire ai responsabili.

Secondo i carabinieri a fare la differenza sono stati gli incontri pubblici organizzati in tutta la provincia, in linea con le indicazioni del prefetto di Avellino Franca Fico, per insegnare agli anziani a riconoscere questi raggiri.

IPA