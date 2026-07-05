Il fisco prepara 11 milioni di cartelle esattoriali e pignoramenti a pioggia, chi rischia e come difendersi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dal fisco stanno per arrivare 11 milioni di cartelle esattoriali per famiglie e professionisti, su una platea di 19 milioni di debitori. Già attive 750mila procedure tra fermi, ipoteche e pignoramenti “sprint”. Dal 2026 opera il discarico automatico dei crediti inesigibili dopo cinque anni, mentre la Rottamazione-quinquies permette di saldare i debiti 2000-2023 solo in capitale, fino a 54 rate.

Fisco, accelerata nel 2026

Una busta poco gradita potrebbe fare presto la sua comparsa nella cassetta della posta. È partita infatti una nuova ondata da 11 milioni di cartelle esattoriali, gli avvisi con cui il fisco richiede il pagamento di tasse, multe o contributi rimasti insoluti.

Non si tratta di un’emergenza improvvisa, ma di una scelta strutturale: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha deciso di accelerare in modo stabile la macchina del recupero crediti, con conseguenze dirette su famiglie, professionisti e piccoli commercianti già alle prese con anni di rincari.

ANSA

Chi rischia le cartelle esattoriali

I numeri complessivi restituiscono la dimensione del fenomeno. In Italia circa 19 milioni di cittadini hanno almeno una pendenza aperta con l’esattore, per un debito medio di circa 5.800 euro a testa: una cifra che può mettere in ginocchio il bilancio familiare di un mese.

Il paradosso, però, è che oltre un terzo di queste cartelle riguarda crediti “difficilmente esigibili“, cioè somme che lo Stato insegue senza reali possibilità di incasso, spesso per errori burocratici nell’atto originario o per la mancanza dei requisiti legali.

Una relazione ministeriale ha già individuato un cumulo di 27,6 milioni di cartelle “fantasma”, per 42,9 miliardi di euro accumulati da 9,3 milioni di contribuenti, tanto che dal 1 gennaio è entrato in vigore un meccanismo di “discarico automatico“. Trascorsi cinque anni senza incassi, l’Agenzia della Riscossione ora restituisce il credito all’ente che lo ha emesso, senza però che il debito si estingua.

Cosa si rischia

Il vero nodo per i contribuenti non è la notifica in sé, ma le conseguenze che possono seguire. Sono già circa 750mila le procedure forzate attivate su tre fronti.

Il fermo amministrativo, ovvero il blocco dell’auto, può scattare anche per debiti modesti. L’ipoteca sulla casa richiede invece un debito superiore a 20mila euro e una motivazione dettagliata da parte del fisco.

La misura più temuta resta però il pignoramento “sprint” di stipendi, pensioni e conti correnti, attivabile con una procedura più rapida rispetto a quella che dovrebbe affrontare in tribunale un creditore privato, capace di congelare le risorse del contribuente prima che questi possa organizzare una difesa.

Come difendersi

Di fronte a una cartella, gli esperti consigliano di verificare sempre la legittimità dell’atto prima di pagare. Le difese più efficaci sono:

la prescrizione;

i difetti di notifica;

gli scambi di persona;

gli errori di calcolo su interessi e sanzioni.

Individuarli consente di chiedere l’annullamento tramite autotutela o ricorso al giudice.