Il fratello di Emanuela Orlandi Pietro ringrazia Salmo per la canzone Il figlio del prete, testo e significato

Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, che da anni si batte per sapere la verità sulla scomparsa della sorella, ha pubblicamente ringraziato dal proprio profilo Instagram il rapper Salmo per la canzone Il figlio del prete, ispirata dal documentario Vatican Girl.

Pietro Orlandi ringrazia Salmo

In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, ha ringraziato il rapper Salmo per la canzone Il figlio del prete, contenuta ne suo nuovo album Ranch.

“Grazie a Salmo per il brano ‘Il figlio del prete'” recitava, semplicemente, il post del fratello della ragazzina scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983, quando aveva soltanto 15 anni.

Il brano è infatti ispirato dal documentario di Netflix Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi, che racconta tutte le possibili spiegazioni della sparizione della ragazza.

Cosa ha detto Salmo della canzone Il figlio del prete

È stato lo stesso Salmo, in un’intervista pubblicata in concomitanza con l’uscita del nuovo album, a spiegare come il documentario sia diventato ispirazione per la canzone.

“Mi sono ispirato al documentario ‘Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi‘ perché mi ha spaventato. Mi ha spaventato la verità che contiene e il fatto che viene taciuta” ha detto il rapper.

“Allora ho iniziato a immaginare una verità parallela, una storia parallela. Ho iniziato a immaginare che il colpevole del sequestro o dell’omicidio fosse il figlio di un prete” ha quindi spiegato Salmo.

Il significato del testo della canzone

Come detto dallo stesso artista, il testo della canzone immagina la figura di un criminale che, spinto da una “sete di sangue, di pura vendetta“, ha “rapito minori venduti alla fede”, per citare alcuni versi della prima strofa.

La seconda strofa dipinge Il figlio del prete come una figura violenta, sfuggente, che agisce per “legittima difesa, contro lo Stato, il Vaticano e la Chiesa“, e nel finale prende gli aspetti di una storia dell’orrore, che “sta per arrivare nei tuoi sogni”.

Musicalmente, il brano è nettamente diviso tra una prima strofa con una base acustica e lenta, e una seconda più decisa ed elettronica, in cui anche il tono in cui Salmo canta diventa molto più aggressivo.