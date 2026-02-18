Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e indebito utilizzo di mezzi di pagamento sono le accuse rivolte a una cittadina sudamericana, arrestata ieri dalla Polizia di Stato di Chieti grazie alla collaborazione internazionale. La donna, insieme a due complici, avrebbe colpito nel mese di agosto ai danni di un’anziana all’interno di un parcheggio di un esercizio commerciale. L’arresto è stato eseguito in Francia, dove la donna si era rifugiata dopo aver fatto perdere le proprie tracce.

Operazione internazionale coordinata dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto della cittadina sudamericana è stata il risultato di una stretta collaborazione tra la Polizia di Stato di Chieti e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’indagine ha preso avvio dopo che, nel mese di agosto, una donna anziana era stata vittima di furto aggravato e indebito utilizzo di mezzi di pagamento all’interno di un parcheggio di un esercizio commerciale nella zona di Chieti.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli agenti della Squadra Mobile di Chieti hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di identificare la donna arrestata e altri due connazionali come presunti autori del reato. Dopo il colpo, il gruppo si era dato alla fuga, rendendo difficoltose le ricerche. Tuttavia, il costante monitoraggio degli indagati ha consentito di localizzare uno dei complici nel Comune di Milano, dove è stato applicato nei suoi confronti il provvedimento di custodia cautelare in carcere.

L’arresto in Francia e il mandato europeo

Nel mese di gennaio, le indagini hanno permesso di rintracciare la seconda donna, sempre parte del gruppo, sul territorio francese. Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria di Chieti, è stato emesso un mandato di arresto europeo, che la Polizia francese ha eseguito nella giornata di ieri. Al termine delle procedure formali, la donna sarà consegnata alle autorità italiane per proseguire l’iter giudiziario.

Il contesto: furti ai danni di anziani nei parcheggi

Il caso si inserisce in un quadro più ampio di episodi di furto ai danni di persone anziane, spesso presi di mira nei parcheggi di esercizi commerciali. Le forze dell’ordine raccomandano particolare attenzione e invitano a segnalare tempestivamente movimenti sospetti alle autorità competenti.

