Il furto con la scopa a Faenza va storto, 26enne perde il documento e la Polizia lo incastra

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato denunciato per tentato furto in abitazione. L’uomo, un 26enne senegalese, è stato identificato dalla Polizia di Stato dopo aver cercato di sollevare una tapparella con una scopa in una casa di Faenza. A incastrarlo è stato il documento d’identità trovato nel suo zaino lasciato a poca distanza dalla dimora che aveva puntato.

Faenza: l’allarme e il ritrovamento dello zaino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato svolto dal Commissariato di Faenza nei giorni scorsi. Gli agenti sono arrivati nell’abitazione dopo l’allarme e, poco distante dalla finestra, hanno trovato uno zaino con il documento d’identità del giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Il tentativo ripreso dalle telecamere

L’uomo aveva provato a forzare una tapparella alzandola con una scopa. La finestra si trovava al primo piano dell’abitazione di un residente. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno ripreso il tentativo, che non è riuscito: il giovane si è allontanato senza entrare in casa e ha perso il documento.

L’identificazione e la denuncia

Dopo aver esaminato i filmati e svolto gli accertamenti, gli agenti hanno riconosciuto il giovane. I suoi dati anagrafici corrispondevano a quelli riportati sul documento recuperato vicino alla finestra. Il tentato furto si è concluso con la denuncia del 26enne per tentato furto in abitazione. L’attività è stata condotta dalla Polizia di Stato di Ravenna attraverso il Commissariato di Faenza.

IPA