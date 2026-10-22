Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo straniero di 35 anni è stato denunciato per furto dopo essere stato fermato con cinque confezioni di spazzolini elettrici sottratte a un negozio. L’intervento è avvenuto in provincia di Trapani, ad Alcamo, dove gli agenti lo hanno bloccato poco dopo l’uscita dall’attività commerciale in cui è stato messo a segno il colpo.

Trapani: furto di spazzolini elettrici a Alcamo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto venerdì 9 ottobre 2026, durante un’attività di controllo del territorio svolta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo.

L’uomo, straniero e di circa 35 anni, si è allontanato rapidamente da un esercizio commerciale in Viale Italia dopo essere uscito, riuscendo a sottrarsi ai controlli del personale addetto alla vigilanza.

Insospettiti dal comportamento, gli agenti sono intervenuti e lo hanno raggiunto e fermato a pochi metri dal negozio, senza perderlo di vista. Durante la perquisizione personale hanno trovato nascosti nei pantaloni della tuta 5 confezioni di spazzolini elettrici, per un valore complessivo di 140 euro. La responsabile del punto vendita ha riconosciuto i prodotti come merce sottratta poco prima.

La denuncia e le indagini

Gli articoli, risultati integri, sono stati restituiti all’avente diritto con le formalità previste. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’uomo aveva numerosi precedenti di polizia per fatti analoghi. Per questo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per furto.

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