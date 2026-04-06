Il ghiaccio cede sul Lago di Braies e in 5 finiscono nell'acqua gelida, soccorsi in azione: tutti salvi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nel giorno di Pasqua, cinque persone sono cadute nelle acque gelide del Lago di Braies, dopo che lo strato di ghiaccio che ricopriva il bacino ha ceduto. Immediatamente si sono attivati i soccorsi che hanno salvato tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente, ossia due minorenni e tre familiari. L’episodio si è verificato intorno alle ore 15.

Lago di Braies, il ghiaccio cede e 5 persone finiscono in acqua: tutte salvate

L’allarme è scattato intorno alle 15 del giorno di Pasqua. Il bel tempo ha attirato al Lago di Braies diversi turisti. Secondo le prime ricostruzioni, due ragazzini minorenni – pare si tratti fratello e sorella – stavano camminando sul lago quando il ghiaccio si è improvvisamente rotto.

Tre loro familiari sono immediatamente intervenuti per provare ad estrarli dall’acqua gelida, ma sono a loro volta finiti nel lago.

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Sul posto si sono precipitati i soccorritori del Soccorso alpino dell’Alta Pusteria, il personale medico della Croce Bianca e i carabinieri.

Alcuni visitatori che hanno assistito alla scena, prima ancora dell’arrivo delle squadre di emergenza, sono riusciti a tirare fuori dall’acqua gelida le cinque persone.

Tre feriti in ospedale

Tutti hanno ricevuto le prime cure sul posto. Poi tre delle cinque persone salvate sono state trasferite all’ospedale di San Candido per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Le autorità locali raccomandano da tempo, anche tramite segnaletica informativa, di non percorrere superfici ghiacciate quando non ci sono condizioni di sicurezza totale.

Il lago di Braies, Pragser Wildsee in tedesco, è un lago alpino che sorge nella valle omonima, laterale alla Val Pusteria. Si trova a 1.496 m s.l.m., nel comune di Braies, a circa 97 km da Bolzano. Si estende per circa 33 ettari e ha una profondità massima di 36 metri.

Negli ultimi anni è diventato una meta ghiotta per i turisti. A far aumentare la sua popolarità è stata anche la serie televisiva A un passo dal cielo.

Le raccomandazioni degli esperti

Non è la prima volta che si verifica il cedimento del ghiaccio con la conseguente caduta di persone in acqua a Braies o in altri bacini italiani.

I pericoli maggiori si verificano tra l’inverno e la primavera, quando il ghiaccio diventa meno solido pur mostrandosi all’occhio umano compatto.

Gli esperti da tempo mettono in guardia i turisti che desiderano calpestare i laghi ghiacciati alpini, sottolineando che negli ultimi anni lo spessore del ghiaccio è meno prevedibile e, quindi, più pericoloso.

L’appello dei vigili del fuoco

“A causa delle attuali condizioni meteo e dell’intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante. Sussiste pericolo di cedimento. Recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno avuto bisogno di essere soccorse. Non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente”, hanno spiegato i vigili del fuoco dopo quanto accaduto a Braies nelle scorse ore.