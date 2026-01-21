Il Giornale nelle mani di Angelucci, a Paolo Berlusconi restano le briciole: Del Vecchio secondo azionista

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Angelucci ha comprato le restanti quote de Il Giornale da Paolo Berlusconi, al quale resta il 5% e il ruolo simbolico di presidente. Il deputato, editore già dal 2001, si giudica così il controllo quasi totale del giornale. Ruolo che però condivide con Leonardo Maria Del Vecchio, il re di Luxottica, che ha acquisito un’altra parte del capitale del giornale, proprio da Paolo Berlusconi. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la pluralità dell’informazione.

Nuova vendita de Il Giornale

C’è stata una nuova vendita all’interno del mondo giornalistico, un’operazione che va a rafforzare il controllo della famiglia Angelucci su Il Giornale Srl e la controllata ilgiornale.it Srl. Questa era precedentemente detenuta dalla holding di Paolo Berlusconi, la cui partecipazione era già ridotta al solo 5%.

La famiglia Angelucci, infatti, in una nota ha confermato un’operazione per l’acquisto di un’ulteriore quota del 25%, consolidando il proprio ruolo di azionista di riferimento. Nella nota si legge che con questa operazione, iniziata nel 2023, Editoria italiana rilancia il progetto editoriale del quotidiano, in linea con la strategia industriale di lungo periodo definita.

ANSA

Il gruppo conferma così la volontà di investire nel settore editoriale, sostenendo il pluralismo dell’informazione e lo sviluppo di realtà editoriali solide e capaci di affrontare le trasformazioni del mercato. In conclusione della nota si legge che Paolo Berlusconi manterrà il ruolo di presidente onorario, garantendo continuità al percorso editoriale condiviso negli anni.

Chi è Antonio Angelucci, il deputato che guida i giornali di destra

Antonio Angelucci è un imprenditore e politico ed è editore dal 2001, quando ha acquisito il controllo del quotidiano Libero. Nel 2016 ha poi acquisito Il Tempo e dal 2023 è anche proprietario de Il Giornale.

Entrato in politica prima con Forza Italia e poi eletto deputato della Lega, si è sempre dimostrato molto vicino a Fratelli d’Italia. È divenuto noto soprattutto per l’alto tasso di assenteismo durante le votazioni parlamentari, pari al 99,9%, ed è anche al secondo posto tra i parlamentari più ricchi: nel 2024 ha dichiarato redditi per 4,8 milioni di euro.

Ora la famiglia Angelucci ha acquisito anche un’ulteriore quota del 25% de Il Giornale, relegando Paolo Berlusconi a una partecipazione quasi simbolica del 5%.

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio e a quanto ammonta il suo patrimonio

L’altra parte della quota maggioritaria spetta infatti a Leonardo Maria Del Vecchio, erede di Luxottica. Dopo aver provato con Gedi con una proposta da 140 milioni di euro, si è dimostrato interessato al 30% del capitale del giornale.

Dal 2023, quando Il Giornale è passato nelle mani di Angelucci, che aveva acquisito il 70% delle quote, il resto era nelle mani di Paolo Berlusconi, che ne aveva conservato il 30%. Del Vecchio ha acquisito il 25% da Berlusconi e un altro 5% da Angelucci, per un totale del 30% del capitale.

Nato nel 1995, si è laureato in Economia aziendale e Management presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, entrando ufficialmente in Luxottica nel 2017. Nel 2022, con la morte di Leonardo Del Vecchio, i suoi eredi hanno ricevuto l’eredità. Leonardo Maria Del Vecchio oggi ha un patrimonio netto stimato di 7,1 miliardi di euro.