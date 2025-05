Il Giorno della Vittoria ricorda il 9 maggio 1945, cosa si festeggia nella Russia di Putin

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il 9 maggio, in Russia, viene celebrato il Giorno della Vittoria: con manifestazioni e una parata militare si ricorda la sconfitta della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante l’assenza dei capi di Stato occidentali, saranno presenti alla parata 20 leader mondiali. Duro l’attacco di Zelensky alle manifestazioni, definite una “parata di cinismo e menzogne”.

Cos’è il Giorno della Vittoria

Il Giorno della Vittoria, celebrato in Russia il 9 maggio di ogni anno, è un’occasione per commemorare la vittoria dell’Unione Sovietica contro la Germania in occasione della Seconda Guerra Mondiale.

Ovviamente, soprattutto da quando è in corso il conflitto Russia – Ucraina, le controversie non sono mancate e, da festa nazionale commemorativa, la giornata del 9 maggio si è trasformata in un’occasione di promozione del nazionalismo russo.

Le manifestazioni del 2025 hanno già preso avvio: nella foto, Vladimir Putin Xi Jinping e altri leader stranieri prendono parte alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro presso la Tomba del Milite Ignoto

Una giornata, in cui, in sostanza, viene giustificata la guerra, che viene indicata come una lotta contro i neonazisti.

E quest’anno la Russia punta a manifestazioni di maggiore sfarzosità, dato che ricorre l’80esimo anniversario dalla disfatta della Germania nazista.

Parata in Russia in presenza di 20 leader mondiali

Nel corso del Giorno della Vittoria in Russia si svolgono diverse celebrazioni. Tra queste, la tradizionale parata militare che, il 9 maggio di ogni anno, si svolge in presenza dei leader provenienti da diversi Paesi.

Dal 2014 in poi, con l’invasione della Crimea, i leader occidentali hanno smesso di partecipare alla parata.

Tuttavia, nel 2025 Putin potrà comunque contare sulla presenza di 20 diversi leader mondiali. Assisteranno alla parata i politici di Paesi quali diverse ex repubbliche dell’Unione Sovietica, ma anche della Serbia, della Cina e del Brasile. E ancora, i capi di stato di Bielorussia, Zimbabwe, Cuba e Azerbaijan e il primo ministro slovacco.

Nonostante le richieste dell’Unione, Slovacchia e Serbia parteciperanno quindi alla parata.

L’attacco di Zelensky: “Parata di cinismo e menzogne”

Durissimo l’attacco di Zelensky alle manifestazioni previste per il Giorno della Vittoria.

“Domani l’organizzatore delle fosse comuni di Bucha delle atrocità dei nazisti e coloro che hanno organizzato il blocco di Mariupol parleranno del blocco organizzato di Leningrado”, ha detto il presidente ucraino in un video dell’8 maggio.

“Sarà una parata di cinismo, non c’è altro modo di dirlo. Una parata di bile, di menzogne. Come se non fossero state decine di Stati alleati, ma Putin stesso, a sconfiggere il nazismo”.