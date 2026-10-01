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È di oltre 12,6 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza che ha coinvolto due società di Casalnuovo di Napoli e Casavatore, attive nel commercio all’ingrosso di articoli di cancelleria. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura, è stato eseguito nei confronti delle società e dei loro amministratori, indagati per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Le indagini e il sistema fraudolento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da due verifiche fiscali condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e dalla Compagnia di Casalnuovo di Napoli. Le verifiche hanno riguardato altrettante società di capitali, accomunate da una serie di anomalie contabili: tra queste, una marcata sproporzione tra operazioni attive e passive, incongruenze nelle giacenze di magazzino e un debito d’imposta particolarmente esiguo.

Il meccanismo delle fatture false

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire un complesso schema fraudolento, basato sull’utilizzo sistematico di fatture per operazioni inesistenti. Queste fatture venivano emesse da ditte prive di reale struttura imprenditoriale, le cosiddette “cartiere”, intestate a prestanomi ignari di essere titolari di partita IVA. Il sistema, attivo a partire dal 2021, ha consentito in particolare alla società di Casalnuovo di Napoli di ottenere vantaggi competitivi, accreditandosi presso i fornitori con condizioni di mercato particolarmente favorevoli.

Il sequestro preventivo, eseguito anche nella forma “per equivalente” per un importo pari al profitto del reato contestato, ha riguardato un ampio ventaglio di beni. Tra questi figurano un immobile del valore di oltre 250 mila euro, 11 automezzi, denaro contante, assegni, orologi di lusso e disponibilità finanziarie riconducibili alle società e agli amministratori coinvolti.

Le persone coinvolte e la fase delle indagini

Le indagini hanno coinvolto più di 20 soggetti residenti in tutta Italia, tra cui gli amministratori di fatto e di diritto delle due società. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dal principio di presunzione d’innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, che ha richiesto il sequestro preventivo poi disposto dal GIP. L’intervento delle autorità giudiziarie si è rivelato fondamentale per interrompere il presunto meccanismo illecito e tutelare la regolarità del mercato.

Le società oggetto dell’indagine hanno sede a Casalnuovo di Napoli e Casavatore, entrambe in provincia di Napoli, territori già in passato al centro di indagini per reati economico-finanziari.

IPA