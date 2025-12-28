Il Governo chiede la fiducia sulla Manovra alla Camera, si vota entro il 30 dicembre, legge blindata

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Governo ha chiesto la fiducia sulla Manovra finanziaria alla Camera. Blindato quindi il testo, che non potrà più essere modificato dopo gli emendamenti approvati al Senato nei giorni scorsi. Le votazioni si terranno quindi a breve, prima della fine dell’anno, evitando l’esercizio provvisorio.

Il Governo ha chiesto la fiducia sulla Manovra

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha chiesto alla Camera la mozione di fiducia sul voto che dovrà approvare la Manovra finanziaria per il 2026, la legge che determina dove verranno spesi i fondi a disposizione dello Stato.

La legge è già stata approvata al Senato e Montecitorio non ha avuto modo di modificare il testo. La fiducia blocca anche ogni emendamento, blindando di fatto il testo.

ANSA La Camera dei deputati

La decisione era attesa, perché il tempo rimasto per approvare questa legge è molto poco. Il Parlamento deve infatti dare il suo ok entro il 31 dicembre, oppure lo Stato va in esercizio provvisorio.

Quando si voterà la legge di bilancio

Le operazioni di voto inizieranno con le prime pratiche preliminari già da domani lunedì 29 dicembre. Alle 18:40 ci saranno le dichiarazioni di voto.

Seguirà di conseguenza la chiama dei deputati che partirà dalle 20:20, mentre i lavori proseguiranno con una seduta notturna a cominciare dalle 22.

Il tutto per preparare alle vere e proprie operazioni di voto, che si terranno entro le 13 di martedì 30. Da punto di vista politico non sono attese sorprese, tutta la maggioranza dovrebbe votare compatta a favore della norma.

Le principali misure della manovra a testo blindato

La Manovra, in totale, varrà circa 22 miliardi di euro, che è il denaro destinato a nuove misure rispetto a quelle già a bilancio nel 2025. Fondi presi quasi totalmente da tagli e nuove tasse (come quella sugli affitti brevi o quella sui pacchi) e in minima parte in deficit.

La misura più importante è il taglio del 2% dell’Irpef nello scaglione tra i 28.000 e i 50.000 euro. L’imposta sul reddito passa dl 35% al 33%.

Altre norme importanti sono il condono fiscale (Rottamazione quinquies) e l’aumento del valore della prima casa che non conterà per il calcolo dell’Isee.