Il governo di Bayrou in Francia potrebbe cadere, cosa succede e cos’è la protesta del ‘Blocchiamo tutto’
In bilico il governo in Francia. Il premier Bayrou ha chiesto la fiducia sulla manovra finanziaria a causa del rischio deficit
Lunedì 8 settembre l’esecutivo guidato dal primo ministro François Bayrou affronterà il voto di fiducia all’Assemblea nazionale sulla linea di politica generale centrata sullo stato dei conti pubblici e volta a superare il rischio sempre più certo di sovraindebitamento. Se la maggioranza voterà contro, il governo di Bayrou cadrà. Nel frattempo, cittadini e sindacati in tutta la Francia minacciano un maxi-sciopero al grido di “blocchiamo tutto”.
La Francia a rischio deficit
Il debito pubblico della Francia ha raggiunto quota 3.300 miliardi, pari al 114% del Pil.
La crescita è ferma allo 0,6%, la disoccupazione giovanile supera il 18% e il deficit segna 5,8% (l’obiettivo Ue è del 3%).
Murales annunciano la protesta ‘Bloquons Tout’ del 10 settembre
Per contenere il certo rischio sovraindebitamento – non ben visto da Bruxelles – il premier ha proposto un piano di risparmi da 44 miliardi di euro.
La manovra finanziaria prevede tagli alla sanità, riduzione delle prestazioni sociali e l’abolizione di due giorni festivi.
Il piano di Bayrou non è stato accettato dalla maggioranza, il premier si è visto così costretto a chiedere un voto di fiducia, previsto per il prossimo 8 settembre.
In bilico il governo di Bayrou
François Bayrou ha 74 anni ed è in carica dal mese di dicembre 2024, arrivato a far le veci del conservatore Michel Barnier, destituito dopo appena 3 mesi.
Vicino a Macron, Bayrou non trova tuttavia il sostegno della maggioranza e sono in molti, all’interno dell’Assemblea Nazionale, ad aver già dichiarato l’intenzione di votargli contro.
Il no alla fiducia sarà certo da parte di Marine Le Pen e dal suo partito di estrema destra Rassemblement National.
Sulla stessa linea anche il fronte opposto, ovvero l’estrema sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon e dal partito La France insoumise.
Alla richiesta di nuove elezioni anche i socialisti di Olivier Faure e gli ecologisti di Marine Tondelier.
Le proteste di ‘Blocchiamo tutto’
La crisi di governo viaggia in Francia di pari passo a quella innescata dalla cittadinanza.
Diventa sempre più popolare il movimento ‘Blocchiamo tutto’, dall’origine incerta, diffusosi tramite social da inizio estate.
Lo slogan delle proteste, che ricordano quelle dei Gilet Gialli, è: “non paghiamo più, non consumiamo più e non lavoriamo più”.
Il movimento, che riunisce persone di diverse tendenze politiche, si scaglia contro i tagli proposti dal governo Bayrou.
Prevista una grande protesta nazionale per mercoledì 10 settembre, seppur a quella data Bayrou potrebbe aver già dato le dimissioni.