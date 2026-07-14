Il Guardian dedica un reportage sui divieti in spiaggia in Italia, il caso del "panino" diventa internazionale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un reportage del Guardian accende i riflettori sui severi divieti in spiaggia in Italia, partendo dal caso del panino vietato a Vieste. Se i gestori difendono i regolamenti dei lidi per motivi di decoro, la politica ricorda che il mare è un bene comune. Intanto, da Portofino a Gallipoli, aumentano le ordinanze e le multe salate contro fumo, bivacchi e abbigliamento balneare.

Il “caso del panino” a Vieste finisce sul Guardian

Lo scontro consumatosi su una spiaggia di Vieste, nel Gargano, ha ormai valicato i confini nazionali diventando un caso mediatico europeo: una madre, dopo aver regolarmente pagato l’affitto giornaliero di ombrellone e lettini, ha cercato di far consumare ai propri figli dei panini preparati a casa, nascondendoli sul fondo della borsa.

Per evitare contestazioni con lo staff del lido, la donna ha mandato il figlio piccolo a mangiare vicino alla riva, ma il personale dello stabilimento lo ha scoperto e ha richiamato la famiglia, ricordando che il regolamento interno vietava l’introduzione di cibo dall’esterno.

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La vicenda è finita sul prestigioso quotidiano britannico Guardian, che ha dedicato un ampio reportage ai severi divieti che stanno colpendo la spiaggia in Italia, parlando ironicamente di una “polizia del panino” schierata sui litorali.

La polemica sul cibo in spiaggia e le tariffe dei lidi

L’episodio permette però anche di parlare dei costi sempre più esorbitanti dei servizi balneari, aumentati fino al 16% rispetto all’anno scorso secondo le rilevazioni di Altroconsumo.

Molti clienti protestano all’idea di dover spendere fino a 50 euro al giorno nei ristoranti interni dei lidi solo perché è vietato portarsi il pranzo da casa. Da un lato, Nicola Ragno (presidente locale di Assoturismo) difende i gestori sostenendo che i clienti spesso introducono veri e propri banchetti con pasta, secondi e dolci, creando seri problemi di igiene e smaltimento rifiuti.

Dall’altro, i consumatori ricordano che non esiste alcuna legge nazionale che vieti il pranzo al sacco sotto l’ombrellone. Sulla questione è intervenuto duramente anche il Presidente della regione Puglia Antonio Decaro, ricordando le regole vigenti: “Nessuno può impedire di mangiare cibo da casa. Il mare è un bene comune e non deve diventare un lusso”.

Da Portofino a Gallipoli: la mappa dei divieti in Italia

La questione del pranzo al sacco è in realtà solo la punta dell’iceberg di una fitta giungla di ordinanze comunali estive. A Portofino, ad esempio, mangiare un panino seduti su una panchina o bere una birra su un muretto fuori dai dehors autorizzati può costare una multa fino a 500 euro, con l’introduzione di “zone rosse” per evitare assembramenti nei punti panoramici.

Spostandosi a Gallipoli e a Varenna, sul Lago di Como, sono scattati severi divieti contro chi circola in bikini, a piedi scalzi o a torso nudo lontano dalla sabbia, con sanzioni che variano dai 150 ai 400 euro. Sul fronte del fumo, località come Rimini e Pesaro hanno dichiarato le spiagge interamente “smoke free”, vietando le sigarette anche sotto gli ombrelloni.

Rimangono infine rigidissimi i controlli in Sardegna, dove prelevare sabbia, conchiglie o ciottoli come souvenir può costare multe pesantissime fino a 3.000 euro direttamente ai varchi aeroportuali.