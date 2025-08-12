Il "killer delle escort" Vasile Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne: si cercano due giovani scomparse

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Vasile Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne. È l’ipotesi che la Procura e i carabinieri inseguono da tempo dopo l’arresto del “killer delle escort”, la guardia giurata di 32 anni che ha confessato gli omicidi di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei. Secondo gli inquirenti, che stanno seguendo il tracciato delle denunce di scomparsa, la furia omicida di Frumuzache potrebbe essersi abbattuta anche su altre due giovani donne che risultano svanite nel nulla con le stesse modalità di Paun e Andrei: entrambe lavoravano come escort.

Sin dal suo arresto Vasile Frumuzache ha negato di aver ucciso altre donne oltre alle povere Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei. Eppure dall’apertura dell’inchiesta da parte delle Procure di Prato e di Pistoia gli inquirenti non escludono che il 32enne possa aver ucciso altre donne.

Secondo un articolo pubblicato da Repubblica il 12 agosto, l’attenzione è concentrata su due giovani donne che sarebbero scomparse da tempo e nelle stesse modalità di Paun e Andrei.

ANSA Vasile Frumuzache, il 32enne noto alla stampa come “killer delle escort”, potrebbe aver ucciso almeno altre due giovani donne

Si tratterebbe, infatti, di due giovani sex worker sulle quali, però, gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. A indirizzare le indagini sulla pista del serial killer – continua Repubblica – sono anche i militari del Reparto Analisi criminologiche i quali hanno messo sotto analisi il profilo di Frumuzache.

I risultati potrebbero rafforzare l’ipotesi della serialità, specialmente perché a dare coerenza agli omicidi di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Paun sono più elementi.

Perché il “killer delle escort” potrebbe essere seriale

Repubblica ritorna sulle dichiarazioni che Frumuzache ha reso durante il terzo interrogatorio: “Non so perché le ho uccise, ho sempre reagito male a un rifiuto“, e nel rifiuto gli esperti trovano l’embrione nel passato del 32enne. È stato scoperto, infatti, che il reo confesso avrebbe avuto un padre allontanato dalla famiglia in quanto violento, che a in tenera età sarebbe stato lasciato solo con la sorellastra quando la madre fu costretta a trasferirsi in Sicilia per lavoro.

A 14 anni sarebbe stato lasciato solo anche dalla sorellastra, al punto da trovarsi costretto a trasferirsi in Sicilia a sua volta. Quindi, secondo l’analisi riportata da Repubblica, Vasile Frumuzache potrebbe aver maturato delle ossessioni degenerate, poi, negli omicidi a lui attribuito e da lui stesso confessati. Va sottolineato, inoltre, che le due vittime accertate – Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei avevano in comune il nome “Maria“, erano romene e avevano all’incirca la stessa età (30 anni la prima, 27 la seconda). Le due ragazze scomparse sulle quali gli inquirenti stanno indagando portano il nome di Maria? Sono romene di circa 30 anni?

Le indagini

Il raggio d’azione di Vasile Frumuzache potrebbe dunque estendersi oltre Montecatini Terme (Pistoia), dove sono stati rinvenuti i corpi di Maria Denisa Paun – uccisa nella notte tra il 15 e il 16 maggio – e Ana Maria Andrei – scomparsa il 1° agosto 2024 – nei pressi di un casolare abbandonato.

Come noto, Frumuzache ha già negato di aver ucciso altre donne, ma sin dall’inizio delle indagini gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il 32enne abbia commesso altri delitti in Sicilia, a Trapani, dove ha vissuto fino al 2022 prima di trasferirsi a Monsummano Terme (Pistoia).