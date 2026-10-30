Il labrador Ciro fiuta l'hashish a Chiaramonte Gulfi e sotto il sedile spuntano 1.000 euro falsi: un arresto
Un 22enne è stato arrestato a Chiaramonte Gulfi: sequestrati hashish, cocaina e mille euro in banconote falsificate.
Il fiuto del labrador Ciro ha portato i carabinieri dritti alla camera da letto e all’auto di un 22enne. A Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, sono saltati fuori quasi 300 grammi di hashish già divisi in dosi e, nascosti in uno zainetto sotto il sedile, 1.000 euro in banconote false. Il giovane è stato arrestato ed è ai domiciliari.
- Chiaramonte Gulfi, la perquisizione con il cane antidroga
- Hashish e cocaina in 60 dosi, i soldi falsi nello zainetto
Chiaramonte Gulfi, la perquisizione con il cane antidroga
Come riporta l’Arma dei Carabinieri, la perquisizione è scattata in contrada Piano Grillo, durante un servizio contro lo spaccio dei militari della Compagnia di Vittoria. Con loro c’erano i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e il labrador Ciro, che ha fiutato la droga tra la camera e l’auto del ragazzo.
Hashish e cocaina in 60 dosi, i soldi falsi nello zainetto
In tutto c’erano quasi 300 grammi di hashish e un grammo di cocaina, divisi in 60 involucri di cellophane e stagnola pronti per la vendita. Al dettaglio, secondo i carabinieri, avrebbero potuto fruttare fino a 3mila euro.
La sorpresa più grossa, però, era nell’auto: uno zainetto infilato sotto il sedile del passeggero, con dentro banconote false da 50, 20 e 10 euro per un totale di 1.000 euro.
Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e possesso di banconote contraffatte. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Ragusa è finito agli arresti domiciliari nella sua abitazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.