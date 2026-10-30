Il labrador Ciro fiuta l'hashish a Chiaramonte Gulfi e sotto il sedile spuntano 1.000 euro falsi: un arresto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il fiuto del labrador Ciro ha portato i carabinieri dritti alla camera da letto e all’auto di un 22enne. A Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, sono saltati fuori quasi 300 grammi di hashish già divisi in dosi e, nascosti in uno zainetto sotto il sedile, 1.000 euro in banconote false. Il giovane è stato arrestato ed è ai domiciliari.

Chiaramonte Gulfi, la perquisizione con il cane antidroga

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, la perquisizione è scattata in contrada Piano Grillo, durante un servizio contro lo spaccio dei militari della Compagnia di Vittoria. Con loro c’erano i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e il labrador Ciro, che ha fiutato la droga tra la camera e l’auto del ragazzo.

Hashish e cocaina in 60 dosi, i soldi falsi nello zainetto

In tutto c’erano quasi 300 grammi di hashish e un grammo di cocaina, divisi in 60 involucri di cellophane e stagnola pronti per la vendita. Al dettaglio, secondo i carabinieri, avrebbero potuto fruttare fino a 3mila euro.

La sorpresa più grossa, però, era nell’auto: uno zainetto infilato sotto il sedile del passeggero, con dentro banconote false da 50, 20 e 10 euro per un totale di 1.000 euro.

Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e possesso di banconote contraffatte. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Ragusa è finito agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

IPA