Arresto per furto aggravato della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Como. Un giovane di 25 anni, cittadino marocchino irregolare e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver sottratto merce da un negozio del centro città. L’intervento è avvenuto in viale Recchi, dove il sospettato è stato bloccato dagli agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico per la partita tra il Como 1907 e la Lazio. La refurtiva, del valore di 144 euro, è stata recuperata e restituita al negozio. Il processo per direttissima è stato fissato per questa mattina alle 10.30.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando una commessa di un negozio del centro di Como ha contattato il 112 NUE per segnalare un furto appena avvenuto. La donna, dopo aver notato un giovane di origini straniere sottrarre alcuni capi di abbigliamento, ha deciso di inseguirlo a piedi, fornendo contestualmente una dettagliata descrizione agli operatori della centrale operativa.

La fuga e il blocco in viale Recchi

La corsa del sospettato si è conclusa in viale Recchi, dove una volante della Polizia, già presente in zona per garantire la sicurezza durante l’incontro calcistico tra Como 1907 e Lazio, è intervenuta prontamente. Gli agenti hanno preso in consegna il 25enne marocchino, la cui fuga è terminata proprio tra le braccia dei numerosi poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico. La presenza massiccia delle forze dell’ordine, dovuta all’evento sportivo, ha quindi favorito un rapido epilogo della vicenda.

Il recupero della refurtiva

Durante il fermo, gli agenti hanno proceduto a perquisire lo zaino del giovane, rinvenendo un paio di pantaloni e una giacca. I capi d’abbigliamento sono stati immediatamente riconosciuti dalla commessa come la merce sottratta poco prima dal negozio. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in 144 euro. Dopo la restituzione degli articoli al legittimo proprietario, la Polizia ha formalizzato la denuncia per furto aggravato a carico del sospettato.

I precedenti e la posizione irregolare

Accompagnato in Questura, il 25enne marocchino è risultato già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Inoltre, a suo carico sono emerse diverse intimazioni e divieti di ritorno in vari comuni della Romagna, dove aveva già collezionato svariati fogli di via. L’uomo, privo di qualsiasi titolo per soggiornare in Italia, è stato quindi identificato come irregolare sul territorio nazionale.

L’arresto e il processo per direttissima

Al termine delle procedure di rito, la Polizia ha arrestato il giovane per furto aggravato, informando il Pubblico Ministero di turno. Quest’ultimo ha disposto il processo con rito direttissimo, fissando l’udienza per questa mattina alle 10.30. L’operazione si è conclusa con la restituzione della merce al negozio e la formalizzazione della denuncia da parte della proprietà.

La Polizia di Stato di Como ha ribadito il proprio impegno nella lotta ai reati predatori e nella tutela della sicurezza dei cittadini. L’operazione di ieri rappresenta un esempio concreto dell’efficacia delle strategie di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto in occasione di eventi che richiedono un rafforzamento delle misure di sicurezza.

