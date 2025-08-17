Il latitante Tommaso Morra catturato a Cerignola, era in fuga da febbraio: perché è stato condannato a 12 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il latitante Tommaso Morra, condannato in via definitiva a 12 anni e 6 mesi di reclusione per un tentato assalto al caveau Mondialpol di Calcinato nel 2022, è stato catturato a Cerignola dalla Polizia di Stato. Era scomparso nel nulla da febbraio, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Deve scontare ancora 9 anni, 6 mesi e 25 giorni.

La cattura del latitante Tommaso Morra a Cerignola

Il latitante Tommaso Morra è stato tratto in arresto nella mattinata di sabato 16 agosto, grazie a un intervento della Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza, il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia e la collaborazione operativa della Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia.

Morra è stato rintracciato nel Comune pugliese in seguito alle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalle Squadre Mobili di Brescia e Foggia, con l’ausilio dello Scico e del Nucleo Pef di Bari – Gico.

Dopo una latitanza durata circa 6 mesi, Tommaso Morra è stato catturato a Cerignola, in Puglia.

La condanna di Tommaso Morra e la latitanza

Tommaso Morra è stato condannato in via definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, di cui deve ancora scontare il residuo pari a 9 anni, 6 mesi e 25 giorni.

Come si legge nella nota della Polizia di Stato diffusa in seguito alla cattura, Morra, assieme ad 30 complici, nel marzo 2022 ha tentato di assaltare il caveau della sede Mondialpol a Calcinato, nella provincia di Brescia. Il commando, nel momento in cui era pronto all’assalto, era stato fermato in un capannone poco distante dalla sede dell’istituto di vigilanza.

In seguito al passaggio in giudicato della sentenza definitiva, Tommaso Morra si era reso latitante dal mese di febbraio 2025, sottraendosi all’esecuzione del provvedimento di condanna.

Chi è Tommaso Morra

Tommaso Morra, si sottolinea ancora nella nota della Polizia, è un “elemento di vertice delle cosiddette batterie cerignolane dedite agli assalti ai furgoni portavalori, più volte resosi latitante”.

Durante le indagini, Morra “era risultato essere elemento di spicco del commando equipaggiato con Kalashnikov, mitragliette UZI, pistole, fucili a pompa e munizionamento da guerra nonché munito di numerosi veicoli che sarebbero stati utilizzati per l’assalto”.