Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È terminata con un arresto tra le villette di un villaggio turistico a Parghelia la lunga fuga di Vincenzo La Rosa, latitante ricercato da mesi per gravi reati. L’uomo, destinatario di diversi ordini di carcerazione per associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga, è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri in provincia di Vibo Valentia dopo una complessa attività investigativa.

La fuga e la latitanza di Vincenzo La Rosa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione che ha portato alla cattura di Vincenzo La Rosa si è svolta a Parghelia, nel Vibonese, grazie all’intervento congiunto della Sezione Operativa della Compagnia di Gioia Tauro e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” Calabria. L’arresto ha segnato la fine di una latitanza durata mesi, durante i quali La Rosa era riuscito a sottrarsi all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Vincenzo La Rosa, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva fatto perdere le proprie tracce il 9 febbraio 2026, quando la Procura Generale presso la Corte d’Appello aveva emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione. L’uomo doveva scontare 6 anni di reclusione nell’ambito del procedimento denominato “Jail Express”, relativo a fatti risalenti al 2017. Quando i Carabinieri si erano presentati per eseguire il provvedimento, La Rosa era già irreperibile. Le ricerche avviate nell’immediato non avevano prodotto risultati, portando alla sua dichiarazione di latitanza.

Le indagini e la cattura

La ricerca del latitante ha richiesto un’attività investigativa articolata e prolungata. I militari della Sezione Operativa di Gioia Tauro hanno condotto accertamenti e attività tecniche per ricostruire la rete di contatti e gli spostamenti di La Rosa. Dopo mesi di indagini, gli elementi raccolti hanno permesso di individuare il luogo in cui il ricercato si nascondeva: un villaggio turistico a Parghelia. Nei giorni scorsi, i Carabinieri sono riusciti a sorprenderlo all’interno della struttura ricettiva, ponendo così fine alla sua fuga.

I reati contestati

Il quadro giudiziario a carico di Vincenzo La Rosa è particolarmente grave e complesso. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione per estorsione aggravata in concorso, porto e detenzione illegale di armi e lesioni personali. Inoltre, è destinatario di una condanna definitiva a 8 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso nell’ambito del procedimento “Geolja”. Non solo: La Rosa risulta anche condannato in primo grado a 25 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e sequestro di persona a scopo estorsivo. Tuttavia, quest’ultima condanna non è ancora definitiva e, pertanto, nei suoi confronti vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione dei Carabinieri

L’arresto di La Rosa è il risultato di un lavoro investigativo durato mesi, condotto con pazienza e riservatezza dai Carabinieri della Sezione Operativa di Gioia Tauro. Gli investigatori hanno seguito ogni possibile traccia, ricostruendo i movimenti e i contatti del latitante fino a individuare il suo nascondiglio. L’operazione ha visto la collaborazione dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” Calabria, specializzato nella ricerca di soggetti particolarmente pericolosi e difficili da localizzare.

Con la cattura di Vincenzo La Rosa si chiude la ricerca di uno dei soggetti destinatari di un provvedimento di esecuzione per una condanna definitiva. L’arresto restituisce efficacia all’ordine dell’Autorità Giudiziaria e conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità organizzata e nella ricerca dei latitanti. L’operazione rappresenta un importante successo investigativo per le forze dell’ordine e un segnale di attenzione verso la sicurezza del territorio.

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