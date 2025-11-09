Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tra musica ad alto volume, alcol low cost a minori ed assembramenti notturni, gli agenti della questura di Roma in azione a Trastevere, quartiere iconico della movida romana. Sostanze stupefacenti nascoste tra siepi e muretti, posti di controllo per tracciare habitué della vita notturna con 150 identificati e 50 veicoli sottoposti a verifiche è il bilancio che restituisce l’operazione messa in campo dalle forze dell’ordine. Sotto il profilo delle irregolarità riscontrate nelle attività commerciali, sono state elevate sanzioni per un valore complessivo di 50mila euro a causa delle plurime violazioni accertate a fronte della normativa in materia di lavoro. Inoltre è stato poi apposto il “sigillo” finale all’istruttoria avviata su un locale sito nel cuore del quartiere simbolo della notte romana. Il questore ne ha disposto la chiusura per i prossimi 5 giorni. Contestualmente, 140 sanzioni per violazione del Codice della Strada, prevalentemente legate alla guida in stato di ebrezza.