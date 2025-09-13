Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 111 arresti, 59 denunce e ingenti sequestri di droga e armi il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile a Milano, conclusa ieri dopo essere stata avviata il 22 agosto. L’intervento, esteso a tutte le province italiane, è stato finalizzato a contrastare i fenomeni di devianza e disagio tra i giovani, che negli ultimi mesi hanno portato a gravi episodi delittuosi.

Un’operazione ad alto impatto: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati Sezionali e Distaccati di Milano. Le attività di polizia giudiziaria sono state condotte sia nelle aree centrali che periferiche della città, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità giovanile.

Nel corso delle operazioni sono state arrestati 111 persone di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cui 72 stranieri. Sono state inoltre denunciate 59 persone, tra cui 35 stranieri, e arrestati 5 minorenni (di cui 3 stranieri). Altri 9 minorenni (di cui 6 stranieri) sono stati denunciati. Complessivamente, sono state identificate 3.163 persone, di cui 349 minori, e controllati 150 veicoli.

Sequestri di droga, armi e denaro: i numeri dell’operazione

Le numerose perquisizioni effettuate hanno portato al sequestro di oltre 120 grammi di cocaina, più di 22 kg di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide, 20 grammi di eroina, 27 coltelli, pistole scacciacani, spray urticante e machete. Sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati diversi oggetti di valore, tra cui collane in oro, telefoni cellulari, occhiali da sole, bilancini di precisione e quasi 130 mila euro in contanti. Nel corso delle attività sono state elevate anche 21 sanzioni amministrative.

Rapina a un’anziana: fermato un cittadino algerino

Tra gli episodi più gravi segnalati dalla Polizia di Stato figura il fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un cittadino algerino irregolare, accusato di rapina ai danni di una signora anziana nata nel 1938. Il fatto è avvenuto il 30 agosto 2025: la vittima è stata spinta a terra e derubata di una collanina d’oro. Dopo una battuta di ricerca, il giovane è stato rintracciato il 4 settembre in Viale Brianza dal personale della Squadra Mobile. Al momento dell’arresto, il ragazzo è stato trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante e denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere ai sensi dell’articolo 699 del codice penale.

Spaccio di droga: sequestrati oltre 29 kg di sostanze e 1.100 sigarette elettroniche

Un altro importante risultato dell’operazione riguarda il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla diffusione tra i giovani. La Squadra Mobile ha arrestato 2 cittadini italiani, nati nel 1987 e 1992, e sequestrato circa 16 kg di marijuana, 13 kg di hashish, 1.100 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis e funghi allucinogeni. Il materiale era custodito principalmente in un appartamento a Rho, dove sono stati trovati anche 30 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La quantità e la varietà delle sostanze sequestrate confermano come il mercato fosse rivolto soprattutto a una platea di giovani, particolarmente esposta ai rischi legati all’uso di droghe.

Un bilancio che evidenzia la gravità del fenomeno

L’operazione, che ha coinvolto tutte le province italiane, ha messo in luce la diffusione e la pericolosità della criminalità giovanile e dei fenomeni di devianza tra i più giovani. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di un’azione coordinata e capillare per prevenire e reprimere i reati che coinvolgono i giovani, sia come autori che come vittime.

La presenza di armi, droga e ingenti somme di denaro sequestrate testimonia la complessità e la gravità del fenomeno, che richiede un costante impegno da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine. L’operazione rappresenta un segnale forte nella lotta alla criminalità e alla devianza giovanile, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Le reazioni delle istituzioni e il futuro della prevenzione

Le autorità hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come la collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato abbia permesso di ottenere un impatto significativo sul territorio. L’attenzione resta alta, soprattutto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, periodo in cui i giovani sono maggiormente esposti ai rischi legati alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di proseguire con attività di prevenzione e controllo, coinvolgendo anche le famiglie, le scuole e le istituzioni locali, per arginare il fenomeno della devianza giovanile e promuovere una cultura della legalità.

Conclusioni: un impegno costante per la sicurezza

L’operazione conclusa ieri a Milano rappresenta un esempio concreto di come il lavoro sinergico delle forze dell’ordine possa produrre risultati tangibili nella lotta alla criminalità giovanile. La strada per sconfiggere il fenomeno è ancora lunga, ma l’impegno delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini sono elementi fondamentali per costruire una società più sicura e inclusiva.

