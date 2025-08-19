Il maltempo arriva sull'Italia, a Enna c'è un disperso dopo che due auto sono finite nel torrente

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Due auto sono finite nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna, a causa del maltempo che ha interessato la zona. Due persone sarebbero state salvate dai vigili del fuoco mentre una terza (stando alle testimonianze dei sopravvissuti) risulta dispersa. Sul posto stanno operando diverse squadre dei pompieri e anche un elicottero arrivato da Catania.

Le auto si trovavano su una stradina perpendicolare alla strada provinciale 39 e parallela al torrente Crisa in contrada Noce.

Il corso d’acqua è quasi sempre asciutto o ridotto a un corso di meno di un metro di larghezza in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni.

“C’è stata una bomba d’acqua – dice il sindaco di Leonforte Piero Livolsi – e le tre persone sono state travolte dall’acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell’auto. L’altra persona è dispersa”.

“L’elicottero dei vigili del fuoco è dovuto andare via perché non è autorizzato al volo notturno. Le ricerche continuano via terra e coi sommozzatori”.

La tragedia ricorda quella che avvenne nel novembre 2018 a Casteldaccia (Palermo) quando per via dell’esondazione del fiume Milicia persero la vita nove persone, compresi due bambini, che rimasero intrappolate nel fango che invase una villa abusiva di contrada Dagali. Nell’alveo del fiume c’erano coltivazioni di ortaggi perchè il Milicia era quasi sempre secco.

La protezione civile prevede per mercoledì 20 agosto, allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, allerta gialla sui restanti settori delle due regioni, su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.

Tra qualche giorno le massime vedranno ben 10 gradi in meno, specie al Nord. In sintesi, dai 40 gradi si passerà a 25 durante le ore centrali del giorno.